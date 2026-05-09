Así fue como Avianca Cargo transportó 330 millones de flores colombianas a EE. UU. por el Día de la Madre

Girasoles, rosas, claveles, crisantemos, hortensias y más de 1.600 variedades de flores han llegado a las manos de miles de mujeres en Estados Unidos, quienes con una sonrisa y el corazón acelerado, disfrutan del aroma de cada una de ellas por el Día de la Madre 2026. Ese perfume nace en las fincas de Colombia, especialmente en los departamentos de Antioquia y Cundinamarca, donde comienza esta labor que cruza fronteras de la mano de Avianca Cargo, la aerolínea que marcó un récord al transportar 330 millones de flores, equivalentes al 42 % de sus exportaciones hacia Estados Unidos.

La operación de Avianca Cargo en temporada de Madres 2026

Para dimensionar la magnitud de esta operación aérea, basta con mencionar que se realizaron 330 vuelos en apenas tres semanas. Estas rutas conectaron no solo a Colombia con Estados Unidos, sino también a Ecuador, país que igualmente participó en el envío de las flores. Lea también: Más de 330 millones de flores colombianas adornan el Día de la Madre en Estados Unidos Una operación de carga normalmente alcanza cerca del 30 % de capacidad, pero Avianca Cargo logró realizar hasta 24 despegues diarios dedicados exclusivamente al transporte de flores, una cifra equivalente a cerca de 24 millones de tallos movilizados en tan solo 24 horas. “Tenemos el orgullo de conectar al país con más de 80 destinos en 28 países a través de nuestra red de pasajeros y con más de 60 destinos directos de carga”, dijo Angela Maria Orozco, vicepresidente senior de Asuntos Corporativos de Avianca Group.

Avianca Cargo arrasó con el envío de flores colombianas a Estados Unidos. FOTO: Avianca Cargo

Miami es uno de los principales puntos donde se concentra esta operación en tierra, al convertirse en una de las estaciones clave para la llegada y distribución. Allí se registró un incremento del 20 % en el personal operativo, lo que permitió habilitar una nueva zona de inspección más eficiente y desarrollada en coordinación con Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Entérese: Día de la Madre 2026 en Colombia: cuándo es y cuatro planes para celebrar en Medellín “Esta fue la temporada más grande en la historia de Avianca Cargo, ya que crecimos un 8 % frente al año pasado. Nosotros volamos a Miami, California y Puerto Rico, donde están nuestros centros de recepción. Aproximadamente el 80 % de las flores que se venden en Estados Unidos son colombianas”, aseguró Diogo Elias, CEO de Avianca Cargo.

El trabajo de Asocolflores en la conservación y el cuidado

Todo el proceso se llevó a cabo bajo estrictos controles de calidad y conservación por parte de Asocolflores, que a través de su estrategia denominada “Plan Pétalo”, logró mantener cada flor en óptimas condiciones hasta su llegada al punto de venta. “Lo más importante es su impacto social: hablamos de un sector que genera empleo 100% formal y que, en temporadas como esta, incrementa en promedio un 24% su contratación formal”, aseguró Laura Valdivieso, presidenta de Asocolflores.

Estas son las flores colombianas que llegaron a Estados Unidos. FOTO: EL COLOMBIANO

Las instalaciones de Asocolflores en Miami cuentan con trabajadores colombianos y de otros países latinoamericanos, quienes mantienen los tallos a temperaturas cercanas a los 2 °C para garantizar que lleguen frescos al consumidor final. Se trata de una labor exigente que, además de llenar de orgullo a quienes participan en ella, impulsa la economía tanto de Colombia como de Estados Unidos.

Flores colombianas en las instalaciones de Asocolflores en Miami, Estados Unidos. FOTO: EL COLOMBIANO

Y es que en Bogotá la capacidad logística de las bodegas creció un 35 %, mientras que en Medellín el aumento fue del 41 %. Este fortalecimiento permitió agilizar y hacer más eficiente la recepción de flores por parte de los clientes y, al mismo tiempo, optimizar los tiempos en toda la cadena logística. La estación antioqueña concentró cerca del 24 % de la operación total, consolidándose como un eje estratégico para la exportación floral colombiana.

La seguridad fronteriza

Uno de los puntos clave para garantizar una correcta exportación estuvo relacionado con la seguridad fronteriza, un aspecto indispensable para que cada flor llegara a Estados Unidos libre de plagas invasoras como orugas, escarabajos, ácaros, pulgones y otros pequeños organismos que suelen participar en procesos de polinización. Por ello, fue fundamental realizar estrictos controles de erradicación y supervisión, con el fin de evitar que especies invasoras afecten los cultivos, alteren los ecosistemas o generen daños ambientales y económicos en este país de Norteamérica.

U.S. Customs and Border Protection. FOTO: Avianca Cargo