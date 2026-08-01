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Agosto, mes decisivo en los juzgados: Daniel Quintero, su hermano y 15 exfuncionarios enfrentan clave agenda judicial

A la espera de fallos del Tribunal Superior y de nuevas citaciones ante la Fiscalía, el entorno político y familiar del exalcalde Daniel Quintero enfrenta un agosto decisivo en los tribunales.

  • Una de las audiencias más importantes será el 25 de agosto, en la que se imputarán a cinco personas por el caso del Amva. Foto: EL COLOMBIANO.
    Una de las audiencias más importantes será el 25 de agosto, en la que se imputarán a cinco personas por el caso del Amva. Foto: EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Este mes que arranca será definitorio al menos para dos procesos judiciales que cursan en contra del exalcalde Daniel Quintero, su hermano Miguel Quintero y al menos 15 personas cercanas al actual superintendente de Salud del gobierno de Gustavo Petro.

El primero en pasar al estrado será el proceso judicial contra el exalcalde Daniel Quintero y otras 12 personas por presunta corrupción urbanística e institucional en la valorización y cambio de uso del suelo del lote Aguas Vivas (en Las Palmas y avaluado en más de $40.000 millones), que vivirá la próxima semana un capítulo clave, luego de que una jueza declarara el pasado 14 de julio la nulidad de la imputación.

Según la administradora de justicia, la Fiscalía no precisó con claridad los hechos e imputó de manera confusa, por lo que ordenó repetir la diligencia. La decisión fue apelada por el ente acusador y por la Alcaldía de Medellín —acreditada como víctima—, de modo que la audiencia para sustentar el recurso ante el Tribunal Superior de Medellín se fijó para el próximo jueves 6 de agosto.

Entérese: El lugar desde donde Quintero despacha las cuatro empresas que creó en un solo día

Por este caso de Aguas Vivas la Fiscalía imputó cargos al exalcalde Daniel Quintero y otros 12 exfuncionarios, a la exsecretaria Ingrid Vanessa González y a la exsubsecretaria Yina Marcela Pedroza, así como a los exfuncionarios, cercanos al exmandatario, Carlos Mario Montoya, Fabio Andrés García, Karen Bibiana Delgado, Alethia Arango, Sergio Andrés López, Natalia Andrea Jiménez y Leidy Jiménez.

El abogado Sebastián Gómez, secretario General de la Alcaldía de Medellín, le dijo a EL COLOMBIANO que a la audiencia de sustentación llegarán con una matriz detallada para explicarle a los tres magistrados del Tribunal Superior por qué consideran que la imputación fue “legal y contundente”.

“Lo que se debe hacer es permitir que continúe el proceso y vayan a juicio. Que respondan y no dilaten más el proceso; esa es nuestra estrategia. Y nuestro plan B —en caso de que se confirme la decisión de la jueza de subsanar algunos asuntos, lo cual no significa que se declare inocencia como han querido instaurar estas personas— es que la Fiscalía subsane y sigamos adelante. Eso por una razón: las pruebas siguen vigentes, los 4.000 elementos documentales están ahí”, explicó.

Imputación a Miguel Quintero

La audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, por el escándalo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), fue reagendada para el próximo 25 de agosto.

La citación en su contra se conoció a principios de este mes, luego de que trascendiera que, junto al familiar del exmandatario, otras tres personas serían llamadas a responder por su presunta participación en un carrusel de contratación en dicha entidad.

En la lista de imputados figuran también Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Amva; Sebastián Ortega Urán, hijo del excongresista antioqueño William Ortega; y Vanessa Álvarez Restrepo, exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín y exasesora jurídica del Amva.

Los delitos que aparecen relacionados en el proceso son peculado por apropiación agravado y delitos contra la administración pública.

Entre el material en poder del ente acusador existen chats y archivos multimedia con los que además se evalúa el nivel de conocimiento que tenía el propio exalcalde Daniel Quintero sobre las presuntas irregularidades.

También se moverán otros casos. Este 5 de agosto hay audiencia en el juicio oral por el caso de zonas verdes. El 14 y 21 de agosto está programada la audiencia de acusación en el caso Metroparques - Cyan. Y el 20 de agosto hay audiencia de individualización de pena y lectura de sentencia. Para el 25 de agosto está prevista la audiencia preparatoria del caso PAE.

Lea más: ¿Por qué sacaron de sus casos a siete fiscales que le pisaban los talones a los cabecillas de bandas en Medellín?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué se definirá el 6 de agosto en el caso del lote Aguas Vivas contra Daniel Quintero?
El Tribunal Superior de Medellín escuchará la sustentación de apelación presentada por la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín (víctima). Las entidades buscan tumbar la nulidad decretada por una jueza y lograr que el exalcalde Daniel Quintero y otros 12 exfuncionarios vayan a juicio directo por presunta corrupción en el lote avaluado en más de $40.000 millones.
¿De qué se acusa a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín?
Miguel Quintero fue citado a audiencia de imputación de cargos el 25 de agosto por la Fiscalía. Se le investiga junto a otros tres implicados por los delitos de peculado por apropiación agravado y delitos contra la administración pública, en el marco de un presunto carrusel de contratación en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva).
¿Qué otras audiencias judiciales del ‘quinterismo’ están programadas durante agosto?
5 de agosto: Juicio oral por el caso de manejo de zonas verdes. 14 y 21 de agosto: Audiencia de acusación por el caso Metroparques - Cyan. 20 de agosto: Lectura de sentencia e individualización de pena en procesos derivados. 25 de agosto: Audiencia preparatoria por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
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