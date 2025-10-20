x

¡Atención! Reparar la socavación de la vía férrea entre Poblado y Aguacatala tardaría “varios días”

El daño mantiene suspendido un tramo clave de la Línea A. Conozca cómo se reorganiza el servicio del Metro de Medellín, qué rutas alternas puede usar y cuándo se estima su reapertura.

    Adelante, obreros e ingenieros del Metro y de EPM evalúan la situación. Atrás, el enorme hueco que apareció en la vía férrea. FOTOS: Camilo Suárez.
El Colombiano
20 de octubre de 2025
bookmark

El Metro de Medellín anunció que dada la experiencia que ha tenido el sistema con otras socavaciones, la reparación que apareció hoy en el sur del Valle de Aburrá, podría tomar “varios días”.

Según comentó la gerencia del Metro de Medellín, esta tarde se realizará una reunión en el Área Metropolitana en la que los técnicos de la entidad junto a sus pares de la Secretaría de Infraestructura y EPM deberán analizar como realizar la reparación de la socavación garantizando las condiciones de seguridad que permitan restablecer el servicio lo más pronto posible. Por lo mismo, la entidad fue prudente y no se aventuró a dar una fecha de reapertura del servicio.

Le puede interesar: ¡Ojo! Por socavación en vía del Metro, estas estaciones están fuera de servicio

Mientras se realizan los trabajos para la recuperación de este tramo férreo, tanto el Metro de Medellín como el Área Metropolitana han comentado que inicialmente se dispondrá que las rutas integradas del sur del Aburrá puedan llegar a estaciones como Poblado e Industriales sin que esto represente cobros adicionales a los usuarios.

Así mismo, se indicó que la operación comercial de la Línea A se hará entre Niquía y Poblado, así como entre Aguacatala y La Estrella. Se evalúa si se habilita una ruta de bus temporal para cubrir el tramo Aguacatala–Poblado.


Cabe mencionar que a tempranas horas de este lunes 20 de octubre apareció entre las estaciones Aguacatala y Poblado de la línea A. Muy cerca del puente de la Calle 4 Sur.

A raíz de esta novedad, cerca de las 8:20 a.m., la operación comercial entre las estaciones Poblado y Envigado estuvo detenida, pero paulatinamente se fue reanudando hasta dejar únicamente fuera de servicio el tramo entre Poblado y Aguacatala.

Al sitio llegaron obreros e ingenieros del Metro, de la Secretaría de Infraestructura y de EPM quienes se encargaron de evaluar la situación con equipos de alta tecnología para así conocer la magnitud de la emergencia que por fortuna no dejó pérdidas que lamentar.

Siga leyendo: ¡Ojo! Recuerde que esta semana el Metrocable de Santo Domingo está en mantenimiento

Preguntas sobre la nota:

¿Cuándo se reanudará el servicio entre Poblado y Aguacatala?
Aún no hay fecha exacta. El Metro estima que la reparación podría tardar varios días, dependiendo del resultado de los estudios técnicos.
¿Qué estaciones siguen funcionando en la Línea A?
El servicio opera entre Niquía y Poblado, y entre Aguacatala y La Estrella.
¿Hay buses de apoyo o rutas alternativas?
Sí. Se evalúa habilitar una ruta temporal entre Poblado y Aguacatala, además de mantener rutas integradas hacia Poblado e Industriales.
