Incremento salarial para 2026 e intervención del río, entre los temas que se discutirán en las sesiones extras del Concejo de Medellín

Durante la plenaria que se llevó a cabo hoy, 3 de diciembre, en el Concejo de Medellín, se instalaron las sesiones extraordinarias que irán hasta el día 17 del último mes del año.

Según el decreto, se someterán a estudio, trámite y aprobación siete proyectos de acuerdo, entre los cuales destacan el incremento salarial para el próximo año, “la adopción del plan maestro de Recuperación y Atención Integral del Río Aburrá Medellín, las quebradas y demás elementos del recurso hídrico superficial y el Plan Maestro de Drenaje Urbano Sostenible del Distrito de Medellín” y “el porcentaje ambiental del impuesto predial como una sobretasa con destino a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para el año 2026.