¿Dinero de la corrupción en Medellín terminó en EE. UU.? Federico Gutiérrez se reunirá con el FBI para entregar pistas

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se reunirá en los próximos días con el FBI para entregar nuevas pruebas sobre el destino que habría tenido el dinero que habría sido extraído de las arcas del Distrito en medio de los escándalos de presunta corrupción durante la alcaldía de Daniel Quintero.

Según sostuvo el mandatario, las pistas apuntarían a que a través de un entramado societario que también involucraría a firmas en Panamá, personas implicadas en denuncias de corrupción durante el cuatrienio anterior estarían legalizando sus fortunas.

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“Tenemos información de presuntos socios y testaferros que viven en la ciudad de Miami, en Florida. En una de mis últimas agendas de trabajo en Estados Unidos, yo mismo le entregué las pruebas al FBI y a agencias del gobierno de los Estados Unidos para que rastreen el dinero que salió desde Colombia hacia Panamá y luego de Panamá a los Estados Unidos, producto de la corrupción que generaron en Medellín”, aseveró Gutiérrez.