Dólar volvió a caer en Colombia y cerró cerca de los $3.200: mercado espera decisiones de tasas

El dólar se desplomaba frente a las principales divisas durante la sesión bursátil asiática del lunes, después de que Estados Unidos suspendió su campaña de bombardeos en Irán Durante el fin de semana, lo que provocó una caída de los precios del petróleo y reforzó la confianza de los inversionistas a nivel mundial.

El mercado esta semana estará atento a las decisiones de las tasas de la FED y los tipos de interés del Banco de la República, las cuales se revelarán el miércoles y viernes, respectivamente.

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La divisa cerrada en $3.205,92, lo que representó una caída de $4,64 frente a la TRM, que para hoy se ubicó en $3.210,56. La moneda cerrada con un nivel mínimo de $3.193 y uno máximo de $3.220. Se realizaron 666 transacciones por US$876 millones.

Corficolombiana asegura que la semana que terminó fue bajista, pues el martes abrió en $3.250 y cerró el viernes $30 por debajo, en $3.220,01.

“Fue una semana en donde ya operó por debajo de la figura de US$3.200, un soporte mayor en donde tocó el precio mínimo de US$3.186,15”. Los niveles para tener presentes son: como resistencias, $3.225, $3.235 y $3.240. Como soportes, $3.211, $3.200 y $3.186, niveles de soporte no vistos desde hace más de seis años.

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