¿Por qué la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema ratificar la condena a otros salpicados en caso de Julián Bedoya?

La Fiscalía General de la Nación le pidió a la Corte Suprema de Justicia no absolver a dos exempleados de la Universidad de Medellín implicados en el escándalo por la presunta graduación irregular del exsenador Julián Bedoya. La solicitud fue formulada ante la Sala de Casación Penal de esa alta corte, a la que llegó una nueva apelación por parte de la exsecretaria y exjefa del programa de Derecho de la Universidad de Medellín, Yolanda Cossio Rincón, y el exsubsecretario académico de esa misma institución, Juan Felipe Hernández Giraldo, quienes en enero de 2024 ya habían sido condenados a 53 y 60 meses de prisión. Le puede interesar: Nuevo revés en caso de Julián Bedoya: aplazaron un mes más la audiencia pese a riesgo de prescripción Ambos han pedido que sus condenas se revisen, argumentando que el Tribunal Superior de Medellín no habría sido imparcial y los habría encontrado culpables supuestamente sin fundamentos. En una audiencia realizada en la Corte Suprema, la Fiscalía controvirtió los planteamientos de los exempleados de la universidad y se reafirmó en sus acusaciones.

La fiscal asignada a ese caso, Marlene Orjuela, planteó que mientras Juan Felipe Hernández habría avalado desde su cargo que el exsenador Bedoya se reintegrara a la universidad sin convalidar varias asignaturas que eran requisito, también señaló que Yolanda Cosio habría sido una figura determinante para que el político tuviera programados varios exámenes de suficiencia a cargo de jurados extraños. Todas estas maniobras, expresó la fiscal, no serían más que una estrategia para que el político cumpliera artificialmente con los requisitos que demandaba la universidad para obtener su título de abogado. Siga leyendo: Radican pedido para acelerar caso contra el exsenador Julián Bedoya: en 57 días va a prescribir proceso “La revisión que se hace de la sentencia se advierte de una deliberación autónoma e independiente”, añadió la fiscal. Cossio Rincón y Hernández Giraldo ya habían sido encontrados culpables por un juez penal de Medellín desde hace dos años por el delito de falsedad ideológica en documento público.

Si bien en dicha condena ambos exempleados fueron condenados a prisión, el juez consideró que podrían cumplir esa pena bajo la figura de prisión domiciliaria. De igual forma, los dos sentenciados quedaron inhabilitados para ejercer funciones públicas. Mientras Cossio quedó con una inhabilidad de 70 meses, Hernández fue condenado con una de 72 meses. Lea además: Suspensión del acta y diploma de grado de Bedoya fue ratificada por el Consejo de Estado En medio de ese mismo proceso, fue hallado culpable el exrector de la Universidad de Medellín, Nestor Hincapié. Este último, pese a ser absuelto en primera instancia por el Juzgado 5° Penal del Circuito de Medellín, fue condenado por el Tribunal Superior de Medellín, que consideró que desde su cargo también incidió en las irregularidades que permitieron la graduación del exsenador.