Radican pedido para acelerar caso contra el exsenador Julián Bedoya: en 57 días va a prescribir proceso

Si nada extraordinario ocurre, el próximo jueves 2 de julio el proceso que avanza en contra del exsenador Julián Bedoya por presunto fraude en la obtención de su título de abogado prescribirá.
Pese a que desde septiembre de 2024 vienen emitiéndose reiteradas alertas, y hasta un juzgado consideró que la defensa del político antioqueño estaría empleando una estrategia que “persigue la prescripción”, a escasos 57 días de la hora cero el panorama para que ese escenario no se materialice se muestra cuesta arriba.
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Buscando que el caso no se caiga sin que si quiera llegue a dirimirse como corresponde, varios de quienes le hacen seguimiento al proceso le pidieron al Consejo Superior de la Judicatura ordenar que este se priorice.
Tal como ha ocurrido con otros casos de alto perfil e impacto público, la solicitud consiste en que el Juzgado 21 Penal del Circuito de Bogotá pueda dedicarse de lleno al proceso y defina en juicio si Bedoya es inocente o culpable.