¿Cómo logró robar $126 millones? Así operaba el presunto fletero capturado tras tres millonarios atracos en Medellín

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, confirmó la captura de un hombre señalado de hacer parte de una organización dedicada al fleteo y vinculado a tres hechos delictivos contra personas que acababan de realizar retiros o transacciones de alto valor en entidades financieras. El alcalde Federico Gutiérrez lo anunció en redes sociales: “Este bandido se dedicaba a marcar y perseguir a sus víctimas para despojarlas de su dinero. Gracias al trabajo conjunto de nuestra Policía y la Fiscalía seguimos desmantelando estas bandas. En Medellín vamos por cada delincuente. El que la hace, la paga.” Entérese: Alcaldía de Medellín ofrece millonaria recompensa por quien dé información de fleteros

Marcaban a las víctimas desde el banco

Según las autoridades, el capturado cumplía una función específica dentro de la estructura: identificar y marcar a las víctimas cuando salían de los bancos con grandes sumas de dinero. Luego, junto con otros integrantes de la banda, iniciaba un seguimiento en motocicleta hasta encontrar el momento adecuado para interceptarlas con armas de fuego y despojarlas del efectivo. ”El capturado marcaba a sus víctimas en sus motos y luego, junto con otros delincuentes, las perseguía y las interceptaba más adelante con armas de fuego para quitarles el dinero que habían retirado”, explicó Villa. Los demás integrantes de la banda que participaban en la fase de intercepción ya habían sido judicializados en investigaciones anteriores en agosto 2025.

Parte del mismo patrón

La captura está relacionada con el golpe que las autoridades dieron en agosto de 2025 contra la estructura conocida como Los Seguidores, señalada de cometer al menos 17 casos de fleteo en Medellín, Bello y Envigado. En esa operación fueron capturados siete presuntos integrantes en allanamientos en los barrios Doce de Octubre y Robledo, donde incautaron un revólver calibre 32, un arma traumática, 59 cartuchos, cuatro celulares, 2.442 gramos de marihuana, 125,6 gramos de 2CB y $2 millones en efectivo.

Identificaban personas que retiraban altas sumas de entidades financieras, las seguían en motocicletas —algunas con placas alteradas— y las interceptaban con armas de fuego. En algunos casos también atacaban a transeúntes que portaban relojes o joyas de alto valor, y hubo episodios en que las víctimas resultaron heridas al oponerse al robo, como una docente asaltada en Laureles tras retirar más de $17 millones y un ciudadano atacado en Castilla al resistirse al hurto de sus joyas. Los robos atribuidos a Los Seguidores superan los $600 millones, con nueve casos con soporte judicial.

Las investigaciones continúan