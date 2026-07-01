¿Cómo logró robar $126 millones? Así operaba el presunto fletero capturado tras tres millonarios atracos en Medellín

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, confirmó la captura de un hombre señalado de hacer parte de una organización dedicada al fleteo y vinculado a tres hechos delictivos contra personas que acababan de realizar retiros o transacciones de alto valor en entidades financieras.
El alcalde Federico Gutiérrez lo anunció en redes sociales: “Este bandido se dedicaba a marcar y perseguir a sus víctimas para despojarlas de su dinero. Gracias al trabajo conjunto de nuestra Policía y la Fiscalía seguimos desmantelando estas bandas. En Medellín vamos por cada delincuente. El que la hace, la paga.”
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