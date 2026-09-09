¡Qué bien! Gallinazo que sufrió graves quemaduras en Medellín ya pudo volver a volar

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá Amva informó que el gallinazo que llegó a su Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre con gran parte de su cuerpo cubierto de manteca caliente, logró recuperarse y regresar a su hábitat natural. Cabe recordar que el animal sufrió afectaciones en la piel y el plumaje el pasado 1 de julio después de que al parecer le lanzaran una sustancia grasa a alta temperatura. Debido a la gravedad de las lesiones y a que la sustancia permanecía adherida a su cuerpo, el equipo veterinario inició un proceso de limpieza gradual, manejo de las quemaduras y seguimiento permanente.

Tras más de dos meses de iniciarse el proceso de recuperación, el gallinazo pudo ser liberado junto con otros cuatro ejemplares que también habían sido atendidos en el CAVR. “Verlo bajo el sol, abrir sus alas y emprender nuevamente su vida silvestre nos recuerda que cada proceso de recuperación vale la pena.Todas las especies cumplen un papel en la naturaleza. Todas merecen respeto y la oportunidad de seguir siendo silvestres”, comentó el Amva.

Las cifras del Área Metropolitana del Valle de Aburrá muestran que durante lo corrido de 2026, el CAVR ha recibido 78 gallinazos para procesos de atención, valoración y rehabilitación. Lea también: Video | Avalancha de basura llega al mar de Santa Marta tras creciente del río Manzanares De acuerdo con la información entregada por personas que participaron en algunos rescates, al menos tres de estos animales habrían resultado lesionados como consecuencia de agresiones directas de seres humanos.

Sin embargo, las autoridades advierten que esta cifra podría ser mayor, debido a que en algunos casos las aves son encontradas heridas en espacios públicos sin que sea posible establecer con certeza cuál fue la causa de las lesiones.

Son aves esenciales

Aunque en ocasiones pueden ser considerados por algunos ignorantes como “malas aves”, los gallinazos cumplen una función fundamental dentro de los ecosistemas. Estas aves se alimentan principalmente de animales muertos y materia orgánica en descomposición, contribuyendo a la limpieza natural de los espacios y reduciendo la acumulación de residuos biológicos. Lea también: Tres especies de rana en Huila amplían la biodiversidad en Colombia Además, su sistema digestivo está adaptado para procesar organismos que podrían representar riesgos para otras especies. Por esta razón, los gallinazos cumplen un papel importante en el reciclaje natural de nutrientes y en el mantenimiento de las condiciones sanitarias de los ecosistemas. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá reiteró que todas las especies cumplen una función dentro de la naturaleza y que su conservación es fundamental para mantener el equilibrio de la biodiversidad.

Las autoridades recordaron que, ante el hallazgo de un animal silvestre herido o en riesgo, la ciudadanía debe evitar manipularlo directamente y reportar el caso a las autoridades ambientales para que pueda recibir la atención adecuada. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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