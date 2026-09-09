¡Qué bien! Gallinazo que sufrió graves quemaduras en Medellín ya pudo volver a volar

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá Amva informó que el gallinazo que llegó a su Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre con gran parte de su cuerpo cubierto de manteca caliente, logró recuperarse y regresar a su hábitat natural.
Cabe recordar que el animal sufrió afectaciones en la piel y el plumaje el pasado 1 de julio después de que al parecer le lanzaran una sustancia grasa a alta temperatura. Debido a la gravedad de las lesiones y a que la sustancia permanecía adherida a su cuerpo, el equipo veterinario inició un proceso de limpieza gradual, manejo de las quemaduras y seguimiento permanente.