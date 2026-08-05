Tres especies de rana en Huila amplían la biodiversidad en Colombia

Tres especies de rana fueron registradas por primera vez en el departamento del Huila como resultado del trabajo conjunto entre la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM, y grupos de monitoreo comunitario.
Los hallazgos, realizados en el municipio de Isnos y en el área del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas del río Loro, río Las Ceibas y otros directos al Magdalena, amplían el mapa de distribución de anfibios en esta región colombiana y aportan información clave para la conservación de los ecosistemas donde estas especies habitan.
“Estos registros son el resultado del monitoreo que adelantamos junto con las comunidades y representan información importante para fortalecer el conocimiento sobre la distribución de los anfibios en el Huila”, señaló Katherine Arenas, bióloga de la CAM.
“Estos registros además aportan insumos para orientar acciones de conservación de las especies y de los ecosistemas donde habitan”, agregó.