Tres especies de rana en Huila amplían la biodiversidad en Colombia

Tres especies de rana fueron registradas por primera vez en el departamento del Huila como resultado del trabajo conjunto entre la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM, y grupos de monitoreo comunitario. Los hallazgos, realizados en el municipio de Isnos y en el área del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas del río Loro, río Las Ceibas y otros directos al Magdalena, amplían el mapa de distribución de anfibios en esta región colombiana y aportan información clave para la conservación de los ecosistemas donde estas especies habitan. “Estos registros son el resultado del monitoreo que adelantamos junto con las comunidades y representan información importante para fortalecer el conocimiento sobre la distribución de los anfibios en el Huila”, señaló Katherine Arenas, bióloga de la CAM. “Estos registros además aportan insumos para orientar acciones de conservación de las especies y de los ecosistemas donde habitan”, agregó.

Hyloscirtus aff. denticulentus

El primer hallazgo corresponde a Hyloscirtus aff. denticulentus, una rana de torrente andina asociada a bosques y quebradas de montaña, registrada por primera vez en el Huila en el municipio de Isnos. El hallazgo fue realizado por la CAM y el Grupo de Monitoreo Comunitario Orígenes. Las ranas de torrente andinas dependen de ecosistemas altoandinos en buen estado de conservación, por lo que su presencia en Isnos resalta la importancia de proteger esos entornos de montaña en el departamento.

Nymphargus oreonympha

El segundo registro corresponde a Nymphargus oreonympha, una rana de cristal reportada por primera vez para el Huila en el Centro de Estudios e Interpretación del Bosque Andino Surcolombiano CEIBAS La Colonia de Neiva, en el marco del trabajo articulado entre el Grupo de Monitoreo Comunitario Cacique Candela y la CAM. Las ranas de cristal son especies altamente sensibles a los cambios ambientales. Su presencia en un ecosistema funciona como indicador de fuentes hídricas en buen estado de conservación. El hallazgo también evidencia el valor de los procesos de restauración ecológica desarrollados en esa área y el papel de las comunidades locales en los procesos de seguimiento ambiental.

Rheobates palmatus

El tercer registro es el de Rheobates palmatus, una especie endémica de Colombia que fue observada por primera vez en el municipio de Neiva, dentro del área del POMCA río Loro, río Las Ceibas y otros directos al Magdalena, asociada al ecosistema de bosque seco tropical. Durante la jornada de campo se observaron varios machos vocalizando y hembras en las cercanías, evidenciando actividad reproductiva activa. El hallazgo amplía la distribución conocida de esta especie en el territorio huilense y pone de manifiesto la importancia de los remanentes de bosque seco tropical y sus fuentes hídricas para la conservación de especies únicas del país. Los tres registros son el resultado del trabajo articulado entre la CAM y los grupos de monitoreo comunitario Orígenes y Cacique Candela, lo que la autoridad ambiental destaca como un ejemplo de ciencia participativa aplicada al conocimiento de la biodiversidad regional. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Desde la CAM destacamos el trabajo con los grupos de monitoreo comunitario que nos ha permitido obtener información que complementa los procesos de seguimiento de la biodiversidad y evidencia el aporte de la ciencia participativa al conocimiento de las especies presentes en el departamento”, concluyó Arenas. Bloque de preguntas y respuestas: