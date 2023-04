Una campaña con mensajes en contra de los altos precios de las viviendas y de la llegada masiva de extranjeros y nómadas digitales, quienes terminaron encareciendo aún más los arrendamientos en Medellín, inundó este fin de semana los postes y muros de Provenza, ese sector costoso de El Poblado que se convirtió en el punto de llegada, hospedaje y esparcimiento de los turistas extranjeros. Los volantes pedían —en un tono que podría rozar la xenofobia— que los gentrificadores regresen a casa, que dejen de encarecer las rentas en la ciudad a punta de dólares y alquileres por Airbnb: “Gentrifier, go home”, decían en inglés las piezas de propaganda.

Hablamos en pasado porque los adhesivos no duraron dos días en la zona. A medida que el grupo que hoy acompaña la aspiración de Ana María Valle al Concejo —exsecretaria de las Mujeres de esta Alcaldía— pegaba los volantes, los comerciantes del sector los desmontaban. La campaña, de la que no queda rastro físico, estaba integrada por mensajes como estos: “Medellín no está en venta”; “¿Qué pasó con los arriendos?, detengan la gentrificación”; “Gentrificación es el nuevo colonialismo”; “Nómadas digitales, colonizadores temporales”; “Cambio Airbnb por vecinos y un hogar”.

Físicamente su esplendor fue fugaz, pero el ejercicio levantó una polvareda en redes sociales. En Twitter, voces de todos los sectores emitieron opiniones sobre el encarecimiento de la vivienda propia y en alquiler en Medellín. Y aunque el fenómeno es de mayor relevancia, la campaña terminó siendo cuestionada por su tono “xenófobo y reduccionista”: si bien la llegada de casi 1,4 millones de turistas extranjeros el año pasado a la ciudad ayuda a explicar el aumento en el costo de los arriendos y el crecimiento de las estancias cortas en algunas comunas, la problemática es multicausal.