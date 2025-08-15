“No podemos normalizar un país donde el mismo presidente se dedique a dividirnos entre buenos y malos”: presidente Grupo Argos

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), entregó la Orden al Mérito Empresarial a Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos y presidente de las juntas directivas de Cementos Argos, Celsia y Odinsa. El homenaje tuvo lugar en desarrollo del congreso anual del gremio, que se celebra en Cartagena. La Andi exaltó el liderazgo inspirador del empresario, así como su integridad y capacidad para generar valor económico en balance con el bienestar social y el cuidado del medio ambiente.

Este reconocimiento destaca la trayectoria de líderes que, desde el sector privado, han aportado de manera significativa al desarrollo empresarial del país, impulsando el crecimiento económico, la competitividad y el fortalecimiento de la institucionalidad. Al recibir el reconocimiento, Velásquez defendió el papel que ha desempeñado el sector privado en el desarrollo nacional, la prosperidad y el bienestar colectivo de la sociedad. “Sin la participación del tejido empresarial, los innegables avances económicos y sociales de Colombia en aspectos como la salud, la reducción de la pobreza, la energía, la cultura, el deporte, la infraestructura, la inclusión, la educación y tantos otros frentes habrían sido simplemente impensables”. En su mensaje insistió en que hoy más que nunca, debemos cerrar filas para continuar invirtiendo en este país, construyendo sobre lo que ya se ha construido durante décadas a partir de un capital social que no se dejó amedrentar ni siquiera por los momentos más duros de la violencia de finales del siglo pasado, y seguir edificando una mejor Colombia para nuestros hijos y nietos.

“No podemos permitir que Colombia se transforme en un país donde triunfen quienes se alimentan del pesimismo y del negativismo. No podemos normalizar un país donde el mismo Presidente de la República, en lugar de ejercer el rol inspirador que nos anime a unirnos a los cerca de 50 millones de colombianos, haga lo contrario, dedicándose a dividirnos entre buenos y malos, entre blancos y negros, ricos y pobres, amigos y enemigos, y promoviendo una malsana polarización y un ambiente propicio para acallar las voces de la oposición”, enfatizó.

Resumen de la gestión de Velásquez

Bajo la dirección de Jorge Mario Velásquez desde 2016, Grupo Argos ha ejecutado más de 30 transacciones estratégicas por más de US$16,5 billones y redujo el endeudamiento neto consolidado de $13,3 billones en 2016 a niveles cercanos a cero en 2025. Durante la última década, la utilidad neta de la organización se multiplicó casi 11 veces, el dividendo por acción creció 157% y se consolidó un portafolio de proyectos por cerca de $40 billones. Entre los hitos de su gestión se destacan los aportes a la monetización de la operación de Cementos Argos en Estados Unidos por más de US$4.100 millones, la consolidación de Celsia como líder en energías renovables no convencionales en Colombia y su expansión internacional, así como la transformación de Odinsa en un gestor especializado de concesiones viales y aeroportuarias con activos estratégicos bajo administración como el Aeropuerto El Dorado, Pacífico 2 y el Túnel de Oriente. La Andi resaltó también su papel como impulsor del buen gobierno corporativo y de la sostenibilidad como ejes centrales de la estrategia empresarial, logrando que Grupo Argos y sus negocios se hayan mantenido entre las compañías mejor valoradas por el Índice de Sostenibilidad Dow Jones durante 13 años consecutivos gracias al liderazgo de iniciativas ambientales y sociales de alto impacto, como la siembra de más de 22 millones de árboles nativos y la generación de más de 3.700 empleos verdes rurales.