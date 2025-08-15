La app MUBI responde a críticas por supuesta relación con Israel: CEO aclara postura sobre genocidio en Gaza

La plataforma de streaming MUBI, reconocida por su catálogo de cine de autor e independiente, atraviesa desde el pasado junio una controversia por su vínculo con el fondo de inversión Sequoia Capital, señalado por su relación con empresas israelíes del sector defensa. Esa conexión financiera ha generado críticas de cineastas y organizaciones culturales de diferentes partes del mundo.
La polémica se intensificó en julio, cuando un grupo de directores y productores, entre los que se cuenta a Aki Kaurismäki, Miguel Gomes, Radu Jude, Joshua Oppenheimer, y los israelíes Ari Folman y Nadav Lapid, firmaron una carta abierta publicada por Variety pidiendo a MUBI reconsiderar su relación con Sequoia.
Ese documento cuestionaba la coherencia entre la misión cultural de la plataforma y el respaldo de un inversionista que apoya a empresas como Kela Technologies, que fue creada por veteranos del Ejército israelí tras el ataque del 7 de octubre contra Hamás, además de Neros, fabricante de drones militares.
En la carta, los firmantes aseguraban que “el crecimiento financiero de MUBI como empresa está ahora explícitamente vinculado al genocidio en Gaza”, aludiendo a un informe de la ONU que considera que las acciones militares de Israel podrían constituir tal crimen. Israel ha rechazado esta calificación y niega haber cometido crímenes de guerra.