Tras el terremoto, ¿qué tanto invertirá De la Espriella en el Eje Cafetero frente a otros gobiernos?

Durante el primer Encuentro Regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, realizado en Pereira, el Gobierno de Abelardo de la Espriella proyectó inversiones indicativas por $38,7 billones para el Eje Cafetero.
Los recursos estarían destinados a la reconstrucción y reactivación económica de la región durante los próximos años, con proyectos estratégicos para Caldas, Risaralda y Quindío, una región fuertemente afectada por el terremoto del 10 de agosto.
Buitrago sostuvo que la agenda contempla la reconstrucción de infraestructura y servicios, además del fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales.
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La proyección se conoce en un momento en el que el Gobierno también enfrenta restricciones fiscales. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estima que el déficit fiscal cerraría este año en 7,8% del PIB y que en 2027 subiría a 9,5%, el nivel más alto de la historia.