“¿Quién tiene $14 millones para pagar un arriendo?”: emprendedora expresa su preocupación por los altos precios en Medellín

La discusión sobre el costo de los arriendos en Medellín, además de preocupar a quienes buscan vivienda, también inquieta a comerciantes y emprendedores que necesitan un local para poner en marcha sus negocios.
Ese fue el caso de la emprendedora gastronómica Eliana Ospina, quien publicó un video en Instagram en el que manifestó su preocupación por los precios que encontró al buscar un establecimiento en el centro de Medellín.
“Hoy amanecí como triste. Resulta que yo quiero un local en el centro, todos los precios, $14 millones, $15 millones. Yo no tengo esa plata para pagar de arriendo. Quién tiene $14 millones para comenzar un negocio y para comenzar pagando eso de arriendo”, expresó.
Ospina insistió en que su búsqueda está enfocada en encontrar un establecimiento que pueda pagar para comenzar su actividad comercial. “Necesito un local en el centro que no me valga $14 millones”.
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