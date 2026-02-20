“Pedimos y queremos justicia”: habló una de las víctimas de presunto abuso sexual por parte de un médico urólogo en Medellín

El 20 de enero de este año EL COLOMBIANO publicó un artículo sobre las denuncias de más de 20 mujeres en contra de un médico urólogo en Medellín, quienes indican que este hombre habría abusado sexualmente de ellas con tocamientos indebidos, esto en medio de las consultas y valiéndose de su cargo.

Un mes después, una de las víctimas –que prefiere no revelar su identidad– le contó su caso a este medio, y señaló que tiene conocimiento de por lo menos 50 pacientes que habrían pasado por lo mismo aproximadamente desde el año 2000 hasta la fecha, a manos de este especialista.

Lea más: Indignante: uso de IA en Colombia disparó creación de material sexual ilegal con niños

En 2012 esta mujer conoció al urólogo, y se dio a raíz de que ya había tratado a diferentes personas de su círculo familiar, incluyendo a su novio.

“Muchas de las víctimas llegamos donde él por recomendación de algún familiar, por lo general hombres, claro, quienes lo distinguían y consultaban por su profesionalismo en el tema, pues era muy reconocido en el campo. A mi novio le realizó unos procedimientos que necesitaba y todo normal. Justo por esa época a mí me encontraron una bacteria en la orina la cual tenía que ser tratada por un urólogo. Aprovechando que ya mi novio había consultado, yo también decido hacerlo con este mismo médico”, dijo.

De acuerdo con la víctima, este hombre, al saber que ella y su pareja estaban próximos a casarse, se habría aprovechado de la situación para darles ciertos consejos sexuales, relacionando esto con su campo de acción y señalando que con ayuda de sus recomendaciones, iban a disfrutar de una mejor intimidad.

“Este hombre me hacía desvestir para revisarme. Luego, procedía a palparme los senos, según él, para descartar cáncer de mama. También me hizo algunos tactos vaginales, y pues en ese momento, ante su supuesto profesionalismo y conocimiento, uno lo ve como algo normal, un procedimiento que hace parte del tratamiento. Eso mismo lo hizo en varias consultas a las que asistí. Recuerdo que él siempre nos inculcaba mucho a mi pareja y a mí que hiciéramos un tipo de ejercicio pélvico porque eso nos iba a favorecer en la relación, e incluso, en uno de esos tactos, me llegó a preguntar si sentía excitación, algo que me generó mucha incomodidad”.