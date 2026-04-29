Hay campanas por las calles de Medellín: suénelas y pregone una buena noticia

Si por estos días ve una o varias campanas instaladas en diferentes puntos de Medellín, no se asuste, no es que vaya a pasar algo malo, todo lo contrario: es para que las haga sonar y le cuente a los demás todo lo bonito que pasa en la ciudad.
En eso consiste la nueva iniciativa de la alcaldía y su Secretaría de Cultura, quienes han dispuesto estos elementos sonoros en algunos sitios de la capital antioqueña con el objetivo de que las personas no se queden con lo bueno que les pasa, sino que lo compartan y se sientan orgullosos de ello.
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“Queremos seguir llevando este espacio para que reconozcamos y hagamos más visibles todas esas acciones ejemplares que ocurren en la ciudad. Estas campanas estarán rotando por diferentes lugares del Distrito. Invitamos a la ciudadanía a acercarse e interactuar con esos gestos de solidaridad y respeto que hacen parte de la cotidianidad”, dijo el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.