Cristian Arango, en el ojo del huracán: lesión, dudas y críticas en Nacional. ¿Estará ante Once Caldas?

La situación de Cristian Arango vuelve a generar incertidumbre en Atlético Nacional. A pocos días del duelo frente a Once Caldas, aún no está claro si el delantero podrá ser convocado debido a la lesión que lo ha venido afectando en las últimas semanas.

Aunque durante los entrenamientos recientes se le vio trabajando con normalidad junto al grupo, versiones cercanas al club indican que el jugador habría recaído, lo que pone nuevamente en duda su disponibilidad para el compromiso. Esta situación ha encendido las alarmas en el entorno del equipo, especialmente tras la reciente derrota ante Deportivo Pereira, que dejó golpeado al conjunto verdolaga.