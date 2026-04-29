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Cristian Arango, en el ojo del huracán: lesión, dudas y críticas en Nacional. ¿Estará ante Once Caldas?

La situación de Cristian Arango genera preocupación en Atlético Nacional, no solo por su posible ausencia ante Once Caldas, sino también por las crecientes críticas de la hinchada tras su rendimiento y recientes polémicas fuera de la cancha.

  • Cristian “Chicho” Arango aún no ha podido encontrar el nivel por el que llegó a Nacional. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Cristian “Chicho” Arango aún no ha podido encontrar el nivel por el que llegó a Nacional. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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La situación de Cristian Arango vuelve a generar incertidumbre en Atlético Nacional. A pocos días del duelo frente a Once Caldas, aún no está claro si el delantero podrá ser convocado debido a la lesión que lo ha venido afectando en las últimas semanas.

Aunque durante los entrenamientos recientes se le vio trabajando con normalidad junto al grupo, versiones cercanas al club indican que el jugador habría recaído, lo que pone nuevamente en duda su disponibilidad para el compromiso. Esta situación ha encendido las alarmas en el entorno del equipo, especialmente tras la reciente derrota ante Deportivo Pereira, que dejó golpeado al conjunto verdolaga.

Sin embargo, más allá de lo deportivo, la polémica se trasladó a las redes sociales. Parte de la hinchada ha cuestionado la presencia de Arango en un concierto del artista Ryan Castro, considerando que el delantero debía priorizar su recuperación física. Las críticas aumentaron con especulaciones que vinculan una posible recaída con actividades fuera del ámbito futbolístico.

Incluso, algunos aficionados han expresado su molestia al señalar que no sería casualidad que sus problemas físicos coincidan con fechas festivas y eventos en la ciudad, como la presentación del reguetonero Cosculluela, lo que ha alimentado aún más el debate en el entorno del club.

El malestar también se explica por el rendimiento del atacante, quien llegó con altas expectativas pero, hasta el momento, solo ha conseguido un gol con la camiseta de Nacional. Esta combinación de bajo rendimiento, dudas físicas y polémicas extradeportivas ha puesto a Arango en el centro de las críticas, en un momento en el que el equipo necesita respuestas dentro y fuera del campo.

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