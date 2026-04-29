¿El gol al PSG el mejor de la historia de Lucho Díaz? Vea sus 10 golazos

Luis Fernando Díaz Marulanda, el hombre nacido en Barrancas, La Guajira, hace 29 años, es sensación en el fútbol alemán, tanto por su aporte individual al Bayern Múnich como por su asociación con el resto del equipo, en especial con Harry Kane y Michael Olise, con quienes conforma un tridente de ensueño que lidera la ofensiva del Gigante de Baviera. “Lucho” suma 26 goles en todas las competiciones, que se reparten de la siguiente manera: 15 en Bundesliga, 7 en Champions League, 1 en Supercopa de Alemania y 3 en Copa de Alemania (Pokal). A esos 26 goles se les suman 20 de Michael Olise y los 54 de Harry Kane, para un total de 100 goles convertidos entre los 3, lo que los sitúa como el tridente más letal de Europa. Entre todas sus anotaciones, hay algunas más importantes que otras. Aquí se hará un repaso de las 10 dianas de mayor peso anotadas por Díaz, entre las que destacan goles en clásicos, instancias finales y un gol en una final.

Noches mágicas de Champions League

En este apartado, se muestran cuatro goles de gran factura por parte del colombiano en el máximo certamen continental europeo. El primer gol es uno de los dos que marcó el 4 de noviembre de 2025 ante Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes para la victoria 2-1 en condición de visitante del Rojo de Baviera en la fase de liga. Jugó atento, le robó el balón a Marquinhos y definió abajo:

La segunda muestra de su calidad en las noches de Liga de Campeones la demostró al finiquitar una jugada individual ante Atalanta en los octavos de final del torneo el pasado 18 de marzo:

El gol ante el Real Madrid del 15 de abril es hasta el momento su tanto más importante en el Bayern, dicho por él mismo. “Es mi gol más importante aquí, y top 3 de mi carrera”, dijo para ESPN. Corría el minuto 89 y todo apuntaba a la prórroga, hasta que apareció el guajiro:

Por último, su gol más reciente. El martes 28 de abril, marcó el cuarto gol del Bayern en su visita al PSG por la ida de las semifinales de la Champions. El gol de Díaz recortó la distancia y le da vida al conjunto alemán para la vuelta del próximo 6 de marzo:

Gran aporte en el título liguero

El pasado 19 de abril, el Bayern Múnich se coronó campeón de la Bundesliga con 4 partidos aún por jugar. Estos son 3 de los goles que ha marcado en Bundesliga. El primer gol elegido se dio en uno de los clásicos del fútbol alemán ante Hamburgo SV el 31 de enero de 2026. Una anotación en el Derbi Norte-Sur de Alemania que valió mantener el invicto:

Borussia Mönchengladbach, desde la década de los 70, tiene una de las rivalidades más grandes del fútbol teutón con el Bayern Múnich. El equipo Bávaro goleó 4-1 a Los Potros el pasado 6 de marzo, y “Lucho” dejó esta joya:

Por último, el gol que le marcó al Unión Berlín, quizá su mejor anotación en Alemania. El 3 de diciembre de 2025, Luis Díaz dejó una jugada para el recuerdo, cuando hizo un tanto pocas veces visto. Luchó un balón hasta el final y sin ángulo marcó para el Bayern Múnich en un apretado compromiso que terminaron ganando 3-2 en condición de visitante.

La Pokal le sienta bien

La Copa de Alemania es tal vez el torneo que más varía de dueño en el fútbol alemán. Esta temporada el Bayern añora conseguir el triplete (Bundesliga, Pokal y Champions), para ello deben pelear con las mejores armas en todos los frentes. Luis Díaz, el extremo que valió 70 millones de euros, marcó en cuartos de final contra Leipzig este gol para encaminar al equipo a unas nuevas semifinales coperas:

El martes 21 de abril, Luis Díaz y el Bayern visitaron al Bayer Leverkusen en el BayArena con la obligación de ganar si querían jugar la final de la Copa de Alemania en Berlín. El guajiro liquidó el asunto con una definición sutil en el tiempo de adición:

Un gol que valió un título