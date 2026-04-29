¿El gol al PSG el mejor de la historia de Lucho Díaz? Vea sus 10 golazos

Luis Fernando Díaz Marulanda, el hombre nacido en Barrancas, La Guajira, hace 29 años, es sensación en el fútbol alemán, tanto por su aporte individual al Bayern Múnich como por su asociación con el resto del equipo, en especial con Harry Kane y Michael Olise, con quienes conforma un tridente de ensueño que lidera la ofensiva del Gigante de Baviera.
“Lucho” suma 26 goles en todas las competiciones, que se reparten de la siguiente manera: 15 en Bundesliga, 7 en Champions League, 1 en Supercopa de Alemania y 3 en Copa de Alemania (Pokal). A esos 26 goles se les suman 20 de Michael Olise y los 54 de Harry Kane, para un total de 100 goles convertidos entre los 3, lo que los sitúa como el tridente más letal de Europa.
Entre todas sus anotaciones, hay algunas más importantes que otras. Aquí se hará un repaso de las 10 dianas de mayor peso anotadas por Díaz, entre las que destacan goles en clásicos, instancias finales y un gol en una final.