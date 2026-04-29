JEP acredita a ‘Simón Trinidad’ como víctima en caso UP y define su rol en el proceso

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctima directa a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda dentro del caso 06, que investiga el exterminio del partido político Unión Patriótica. La decisión responde a una solicitud presentada en diciembre de 2025 por el propio Palmera Pineda, quien argumentó haber sido víctima de persecución política entre 1985 y 1987, cuando militaba en la Unión Patriótica en Valledupar, antes de ingresar a la guerrilla de las Farc, donde años después se convertiría en uno de sus negociadores en el proceso de paz que culminó con el acuerdo de 2016.

Con esta acreditación, ‘Simón Trinidad’, como se le conocía cuando militaba en las FARC-, podrá participar de manera activa en todas las etapas del caso ante la JEP. Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, esto le otorga la condición de “interviniente especial”, lo que implica derechos procesales como aportar pruebas, acceder a la información del caso y tener garantías dentro del proceso judicial, en línea con estándares nacionales e internacionales. Conozca: JEP reveló nueva cifra de víctimas de “falsos positivos” en Colombia: No fueron 6.402, sino 7.837

Sin embargo, la JEP fue enfática en aclarar que este reconocimiento no modifica su situación judicial actual. Palmera Pineda permanece detenido en Estados Unidos, donde cumple una condena de 60 años de prisión por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses en 2003.

Aunque fue reconocido como víctima, ‘Simón Trinidad’ continúa detenido en Estados Unidos cumpliendo una condena de 60 años por secuestro. FOTO: La verdad del pueblo.