Hombre fue asesinado en una casa en Manrique, Medellín, donde cocinaban tusi

En un sombrío callejón del barrio Moscú, comuna 3 (Manrique), de Medellín, en el que ni de día entra la luz, se empezó a sentir un fuerte olor a gas y a otras sustancias químicas. Esto alertó a los vecinos y dieron con que este provenía de una vivienda, a la cual ingresaron y encontraron el cadáver de un hombre, quien tenía varios impactos con arma de fuego. La víctima de este hecho fue Keiner Chalá Rúa, un segoviano de 20 años que estaba desaparecido desde el pasado lunes, pero a quien hallaron a las 2:57 de la tarde del jueves dentro de su vivienda, en la cocina y al lado de una sartén con una sustancia rosada ya cocinada, que tenía toda la apariencia de tusi.

El crimen ocurrió dentro de la propiedad ubicada en la calle 100 con la carrera 45, en este barrio del nororiente de Medellín, donde la víctima residía hace varios meses. Los vecinos del sector poco se aventuraron a hablar sobre lo sucedido, teniendo en cuenta que detrás de este asesinato estarían estructuras criminales de la zona. Entérese: Crece la alerta por el tusi: van 18 casos de daño vascular grave en el Valle de Aburrá Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección al cuerpo sin vida de este hombre, quien ya tenía un notorio estado de descomposición, por lo que se presume que el crimen habría sido cometido en la noche del pasado lunes y con silenciador, puesto que los residentes no escucharon impactos en ningún momento, pese a que hay varios apartamentos a pocos metros de distancia.

Además del cuerpo sin vida y el tusi que estaba en un sartén, dentro de la propiedad encontraron una gramera para pesar este estupefaciente, y decenas de bolsas pequeñas con sellado hermético en la que se empacaría para su comercialización. También había un recipiente encima de la nevera con esta droga. Le puede interesar: Fármacos para perros: la nueva mezcla que usan los traficantes para hacer tusi en Medellín Esta sustancia química, que tuvo sus orígenes en la droga europea 2CB (de ahí su nombre popular), actualmente hasta nueve componentes que distan notoriamente del estupefaciente original, aunque manteniendo su coloración rosada. Incluso se habla que le mezclarían fentanilo y ketamina para aumentar su efecto y su adicción en quien la consume.

Según la Secretaría de Salud de Medellín, hasta mediados de este año se habían registrado 18 casos de daños vasculares severos ocasionados por este químico y, al menos, una persona que tuvo que ser amputada en una de sus extremidades inferiores por los problemas de circulación originados por la mezcla de sustancias. Cuando se comercializaba el 2CB original en espacios exclusivos de Rionegro y Medellín, se conseguía en no menos de 150.000 pesos, pero a partir de la década del 2010 se empezó a popularizar, pero no la droga original, sino la serie de mezclas que cada vez fueron más diversas en la ciudad. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: