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Prometido de Gypsy Rose Blanchard, conocida por asesinar a su madre, fue encontrado muerto

Ken Urker murió el 1 de octubre en extrañas circunstancias. El prometido de Gypsy Rose Blanchard fue encontrado en su vivienda en Luisiana, Estados Unidos.

  • Estos son Gypsy Rose Blanchard y su prometido, Ken Urker, quien murió el 1 de octubre. FOTO: Tomada de @gypsyrose.insta en Instagram.
    Estos son Gypsy Rose Blanchard y su prometido, Ken Urker, quien murió el 1 de octubre. FOTO: Tomada de @gypsyrose.insta en Instagram.
El Colombiano
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hace 7 horas
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Ken Urker, el prometido de Gypsy Rose Blanchard, la estadounidense que se hizo reconocida internacionalmente por el asesinato de su madre, falleció este jueves 1 de octubre. La noticia fue confirmada por la propia Gypsy al medio de comunicación People.

Urker fue encontrado en su casa, ubicada en Luisiana, Estados Unidos. Según las autoridades locales, la Policía recibió un reporte en la tarde de ese día y, al llegar a la residencia, encontró el cuerpo sin vida del hombre, de 34 años.

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Alrededor de la vivienda de Urker, los agentes también hallaron varios objetos que podrían estar relacionados con su fallecimiento, cuya causa aún no ha sido revelada. En el baño encontraron jeringas, una cuchara y una sustancia marrón, mientras que en la mesa de noche había una pistola.

La Oficina del Sheriff de la parroquia de Lafourche, encargada de atender el caso, confirmó que no había rastros de heridas provocadas por un arma de fuego.

“No se encontraba bien anímicamente últimamente. Había estado bebiendo mucho para sobrellevar la situación”, le contó Gypsy Rose a People. Por su parte, una familiar de Blanchard, Anita Blanchard, le dijo a las autoridades que el día anterior Ken le había expresado que se sentía deprimido y angustiado.

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Uno de los detalles que ha causado sorpresa sobre la muerte repentina de Urker es que ocurrió el mismo día de su cumpleaños. Gypsy aseguró que ese jueves le envió un mensaje de texto para felicitarlo, pero él nunca respondió.

¿Quién es Gypsy Rose Blanchard? Así fue su historia de amor con Ken Urker

Gypsy Rose Blanchard se hizo conocida en Estados Unidos en 2015 por el asesinato de su madre, Dee Dee Blanchard. El caso rápidamente trascendió los medios de comunicación nacionales y llegó a distintos países debido a la impactante historia detrás del homicidio.

Durante su infancia y parte de su adolescencia, Dee Dee engañó a su hija y a quienes la rodeaban al hacerles creer que Gypsy tenía múltiples discapacidades y una enfermedad terminal. Este comportamiento se conoce como síndrome de Munchausen por poderes, un trastorno en el que un cuidador inventa, exagera o provoca síntomas de enfermedad en una persona bajo su cuidado.

El 5 de julio de 2016, Gypsy Rose fue condenada a diez años de prisión tras declararse culpable del asesinato en segundo grado de su madre. Cumplió cerca de siete años y medio de su condena y obtuvo la libertad condicional el 28 de diciembre de 2023. Mientras estaba en prisión, conoció a Urker por medio de una carta que él le envió tras el estreno del documental Mommy Dead and Dearest.

En octubre de 2018, Ken le pidió matrimonio, pero al año siguiente se separaron. No fue hasta 2024 cuando retomaron el contacto y, en mayo de ese año, Blanchard anunció que estaba esperando una hija de Urker, llamada Aurora, quien nació en diciembre de ese año.

Ken fue un padre maravilloso y un hombre muy querido. Siempre será mi alma gemela y mi hilo conductor, una conexión que el tiempo, la distancia e incluso la muerte jamás podrán borrar”, aseguró Gypsy sobre la muerte de su prometido.

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Bloque de preguntas y respuestas sobre Ken Urker, el prometido de Gypsy Rose

¿Qué se sabe sobre la causa de muerte de Ken Urker?
La causa de muerte de Ken Urker todavía no ha sido revelada por las autoridades. En su casa fueron encontradas jeringas, una cuchara, una sustancia marrón y una pistola, pero la Oficina del Sheriff de la parroquia de Lafourche confirmó que no había rastros de heridas provocadas por un arma de fuego.
¿Quién era Ken Urker y qué relación tenía con Gypsy Rose Blanchard?
Ken Urker era el prometido de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija Aurora. Ambos se conocieron mientras ella estaba en prisión, cuando Urker le escribió después del estreno del documental Mommy Dead and Dearest; se comprometieron en 2018, se separaron al año siguiente y retomaron su relación en 2024.
¿Qué pasó con Gypsy Rose Blanchard después del asesinato de su madre?
Gypsy Rose Blanchard fue condenada en 2016 a diez años de prisión por el asesinato en segundo grado de su madre, Dee Dee Blanchard. Cumplió cerca de siete años y medio de la condena y obtuvo la libertad condicional el 28 de diciembre de 2023.
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