Tragedia en el Nororiente de Medellín: Hombre falleció electrocutado en Andalucía, ¿qué pasó?

Un trágico accidente laboral cobró la vida de un hombre en el nororiente de Medellín, luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos en una vivienda. Los hechos se registraron en una casa ubicada en el cruce de la carrera 49A con la calle 110 del barrio Andalucía La Francia, en la comuna 2 de la ciudad.Según la información conocida, el hombre –identificado como Cristian Alberto Rúa Acevedo, de 47 años– se encontraba trabajando en un tercer piso cuando, al manipular un objeto metálico, este hizo contacto con un cable de energía. Lea también: Estudio aseguró que la seguridad en las aplicaciones de transporte en Medellín incrementó un 53% Ante el suceso, el impacto de la descarga eléctrica lo dejó gravemente herido, por lo que tras el accidente la víctima fue llevada de urgencia a la Unidad Hospitalaria Santa Cruz por los mismos vecinos que presenciaron el suceso. Allí alcanzó a ser ingresado; sin embargo, pese a los esfuerzos por atenderlo, momentos después no registraba signos vitales. Las autoridades judiciales confirmaron que se trató de una muerte accidental por electrocución. Este caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de manipular instalaciones eléctricas sin las debidas precauciones. Por ello, se debe recordar algunos tips, como: evitar trabajar cerca de cables eléctricos sin la protección adecuada. No manipular objetos metálicos en zonas donde haya redes eléctricas expuestas. Cortar la energía antes de realizar cualquier reparación o intervención. Usar elementos de seguridad como guantes aislantes y herramientas especializadas.En caso de dudas, acudir a personal capacitado para realizar trabajos eléctricos.