Estudio aseguró que la seguridad en las aplicaciones de transporte en Medellín incrementó un 53%

Las medidas de seguridad implementadas por las aplicaciones de transporte han permitido que los usuarios y conductores se puedan sentir más seguros. De acuerdo con un estudio de la consultora Cifras y Conceptos, un 53% de los habitantes de Medellín que se movilizan en estos transportes se sienten más seguros que en cualquier otro medio. Una de las aplicaciones que más le apostó al mejoramiento de sus medidas de seguridad fue InDrive, que durante el último año reforzó su trabajo en este tema, ya que la geolocalización hace sentir más seguro al 35% de los usuarios y al 41% de los conductores.

Christiam Alfonso, gerente de Seguridad de InDrive para América Latina, expresó que “en una ciudad como Medellín, donde los desplazamientos hacen parte esencial de la rutina diaria, la tecnología cumple un papel fundamental para fortalecer la tranquilidad de los usuarios”. Entérese: Uber devolvió dinero a usuario al que le cobraron $1,6 millones por viaje del aeropuerto a Sabaneta Una de las primeras iniciativas para que los conductores se sientan más seguros fue la implementación de diversas estrategias por parte de las aplicaciones, como son los códigos de seguridad al recibir el servicio por parte de Uber o las georreferencias que permiten a las personas mantener informados todo el tiempo a sus familiares y amigos de los recorridos. Este estudio también permitió establecer que el 74% de los conductores y el 29% de los pasajeros evitan usar plataformas en determinadas zonas y horarios por temas de seguridad. Le puede interesar: Así viven los conductores de Uber en Colombia: 85% tiene deudas y solo 36% cotiza a pensión Así mismo, el 38% de los paisas piden una verificación de antecedentes por parte de los conductores y el 25% de quienes manejan los vehículos exigen más controles estrictos para los pasajeros.