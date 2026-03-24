Estudio aseguró que la seguridad en las aplicaciones de transporte en Medellín incrementó un 53%

Las medidas de seguridad implementadas por las aplicaciones de transporte han permitido que los usuarios y conductores se puedan sentir más seguros. De acuerdo con un estudio de la consultora Cifras y Conceptos, un 53% de los habitantes de Medellín que se movilizan en estos transportes se sienten más seguros que en cualquier otro medio.
Una de las aplicaciones que más le apostó al mejoramiento de sus medidas de seguridad fue InDrive, que durante el último año reforzó su trabajo en este tema, ya que la geolocalización hace sentir más seguro al 35% de los usuarios y al 41% de los conductores.