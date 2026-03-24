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Estudio aseguró que la seguridad en las aplicaciones de transporte en Medellín incrementó un 53%

Herramientas como la geolocalización, la confirmación de datos y los códigos de seguridad permitieron a los conductores y usuarios poderse movilizar más tranquilos en las plataformas.

  • Las aplicaciones de transporte han trabajado para fortalecer sus medidas de seguridad para que los usuarios y conductores puedan estar más tranquilos. FOTO: GETTY
    Las aplicaciones de transporte han trabajado para fortalecer sus medidas de seguridad para que los usuarios y conductores puedan estar más tranquilos. FOTO: GETTY
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

23 de marzo de 2026
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Las medidas de seguridad implementadas por las aplicaciones de transporte han permitido que los usuarios y conductores se puedan sentir más seguros. De acuerdo con un estudio de la consultora Cifras y Conceptos, un 53% de los habitantes de Medellín que se movilizan en estos transportes se sienten más seguros que en cualquier otro medio.

Una de las aplicaciones que más le apostó al mejoramiento de sus medidas de seguridad fue InDrive, que durante el último año reforzó su trabajo en este tema, ya que la geolocalización hace sentir más seguro al 35% de los usuarios y al 41% de los conductores.

Christiam Alfonso, gerente de Seguridad de InDrive para América Latina, expresó que “en una ciudad como Medellín, donde los desplazamientos hacen parte esencial de la rutina diaria, la tecnología cumple un papel fundamental para fortalecer la tranquilidad de los usuarios”.

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Una de las primeras iniciativas para que los conductores se sientan más seguros fue la implementación de diversas estrategias por parte de las aplicaciones, como son los códigos de seguridad al recibir el servicio por parte de Uber o las georreferencias que permiten a las personas mantener informados todo el tiempo a sus familiares y amigos de los recorridos.

Este estudio también permitió establecer que el 74% de los conductores y el 29% de los pasajeros evitan usar plataformas en determinadas zonas y horarios por temas de seguridad.

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Así mismo, el 38% de los paisas piden una verificación de antecedentes por parte de los conductores y el 25% de quienes manejan los vehículos exigen más controles estrictos para los pasajeros.

“Estos resultados confirman que las herramientas digitales son clave para enfrentar los desafíos de seguridad en la movilidad urbana”, manifestó Alfonso sobre los desafíos que hay por parte de su aplicación y que también incluiría a las demás plataformas.

Se estima que más de 21,5 millones de personas hacen uso de las aplicaciones de transporte en todo el país y desde todas han anunciado iniciativas para que los usuarios y los conductores se puedan sentir mucho más tranquilos.

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