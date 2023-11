¿Retomarán el poder en la Universidad de Medellín?

El escándalo terminó tumbando al rector Hincapié . Y en 2021 llegó a la rectoría Federico Restrepo, un ingeniero de la Facultad de Minas , que trabajó en la alcaldía de Sergio Fajardo y gerenció a EPM en la alcaldía de Alonso Salazar. Con él, la Universidad de Medellín comenzó a retomar su rumbo académico y, sobre todo, empezó a quedar al descubierto cómo operaba lo que parece ser un cuestionable engranaje de aulas y votos. Y por qué no, de presunto enriquecimiento.

Así ocurrió entre 2000 y 2020. E incluso desde antes cuando la dupla integrada p or el entonces rector Néstor Hincapié Vargas y la presidente de la consiliatura de la Universidad (una especie de junta directiva), la exconcejal Aura Marleny Arcila, se atornillaron en el poder por más de 20 años y de acuerdo con evidencias recogidas habrían utilizado esa alma máter para propósitos politiqueros y personales.

P or entre las aulas de la Universidad de Medellín ahora mismo está rondando un fantasma: el profundo temor de que la gavilla de políticos que se la había tomado durante 20 años vuelva a recuperar el poder.

La Universidad de Medellín en la época de Néstor Hincapié y Aura Marleny Arcila funcionaba también como un directorio político. Tanto así que esa facción del Partido Liberal era conocida como “el grupo de la Medellín”.

EL COLOMBIANO ha podido establecer cómo funcionaba la operación para ganar elecciones a costa de esta alma máter. A los profesores y empleados les exigían un número de votos, bajo el entendido implícito de que si no lo hacían no seguían con el contrato. “Yo era director en un doctorado y me daban una planilla en donde debía poner un listado de personas cercanas a mí y dispuestas a votar por la candidata al Concejo o el candidato al Senado, con nombre, cédula, celular, correo electrónico, parentesco y puesto de votación”, le contó un profesor a este medio.

Gracias a fuentes de esa época tuvimos acceso a una de esas plantillas que en su momento debió llenar una empleada de la oficina de comunicaciones (ver facsímil). Así como a una carta reciente en la cual una fotógrafa se queja con la Universidad porque no la han vuelto a contratar a pesar de que ella cumplía “con su cuota de votos” (ver facsímil).

Así entonces, Aura Marleny Arcila logró ser elegida como concejal durante cuatro períodos consecutivos, de 2004 a 2016. En 2007 eligieron a Iván Darío Agudelo como diputado con 16.000 votos, luego a la Cámara con 22.000 votos, repitió en 2014 con 41.000 votos, y se hizo senador en 2018 con 68.000 votos.

Para entonces todo iba viento en popa en materia electoral para el “grupo de la Medellín”, de 18 candidatos que avalaron a alcaldías de Antioquia ganaron 7 (ver foto).

Sin embargo, desde 2016 ya habían comenzado las polémicas alrededor de la Universidad por sus nexos políticos. En ese entonces se armó un escándalo por los exámenes que hacía para elegir gerentes de los hospitales en todo el territorio nacional (solo cuatro universidades de todo el país tenían ese privilegio). Según una denuncia instaurada en la Procuraduría, para ganar el concurso tocaba pagarle a la Universidad de Medellín: “Para hospital de primer nivel la tarifa es de $70 millones para asegurar el cargo, si es de segundo $150 millones, y de tercer nivel $300 millones”.

Un caso muy cuestionado fue el de Jesús Eugenio Bustamante, que como gerente había dejado en problemas al Hospital de Turbo, y que sacó 99,8% en el examen que le hizo la Universidad de Medellín y con eso se ganó el puesto en el Hospital General de Medellín. En su momento, Bernardo Alejandro Guerra denunció que le habían dado las respuestas del examen.

Como secuela de esa época, la Universidad de Medellín tiene hoy 170 demandas y tutelas por supuestas irregularidades en el proceso de selección, de parte de quienes no fueron elegidos. Al fin y al cabo participó en 51 concursos de méritos para elegir gerentes de hospitales.

El rector Néstor Hincapié, que fungía como el jefe del “partido de la Universidad de Medellín”, no mostraba ningún pudor por revolver en una misma canasta academia, votos y contratos. Antes de renunciar, no solo se tomaba fotos con sus candidatos a distintas alcaldías, sino que para las últimas elecciones decía que aspiraban a “conservar y aumentar la votación de Aura Marleny del 2019, que fue de 12.000 sufragios”.