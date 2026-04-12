Bomberos atienden incendio de gran magnitud en Manrique Jardín, Medellín

Un incendio en una vivienda del sector Manrique Jardín, en el nororiente de Medellín, generó alarma entre los habitantes durante la mañana de este domingo 12 de abril. La emergencia fue visible desde distintos puntos del barrio por la intensidad del humo y las llamas.
La rápida reacción de la comunidad permitió alertar a los organismos de socorro. Al lugar llegaron tres carros del Cuerpo de Bomberos, que iniciaron labores para controlar la conflagración y evitar su propagación, según confirmó el líder barrial Juan Barrera.
El incendio se registró en una casa de tres pisos en la que, al parecer, se acumulaba material reciclable, lo que habría contribuido a la expansión del fuego.