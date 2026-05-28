Nuevos controles de EE. UU. obligarían a tramitar la green card por fuera del país: así afecta a los colombianos

Durante décadas, miles de extranjeros que llegaban a Estados Unidos con visas temporales pudieron cambiar su situación migratoria sin abandonar aquel país. Ese procedimiento, conocido como ajuste de estatus, permitió que estudiantes, trabajadores especializados, familiares de ciudadanos estadounidenses e incluso menores que crecieron en territorio norteamericano obtuvieran la residencia permanente mientras permanecían legalmente allí. Ahora, esa puerta podría empezar a cerrarse.
Una nueva interpretación impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) plantea que quienes aspiren a una green card deberán regresar a su país de origen para completar el trámite, salvo en situaciones excepcionales.
El cambio, divulgado a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), transforma un mecanismo históricamente común en una posibilidad extraordinaria.
Es tan común que, según como recalcó el experto, “Las personas llegan como estudiantes y luego reciben una oferta de empleo permanente. O llegan de visita y luego reciben una propuesta de matrimonio. O llegan por cualquier razón y su país termina bajo el control de un régimen que los perseguirá”.
La decisión ha encendido las alarmas entre expertos en política migratoria. David Bier, investigador del Instituto Cato, considera que la medida representa una ruptura con más de medio siglo de funcionamiento del sistema migratorio estadounidense.
Según advierte, si la política se aplica plenamente, el Gobierno estaría desmontando uno de los principales caminos legales hacia la residencia permanente.
“Desde 1980, la mayoría de los inmigrantes legales (el 56%) obtuvieron la residencia permanente mediante el ajuste de estatus una vez dentro de Estados Unidos. Sin embargo, con la nueva política del USCIS, la mayoría de los 1,2 millones de inmigrantes legales con solicitudes de residencia permanente pendientes tendrán que deportarse voluntariamente”.