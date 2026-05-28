Nuevos controles de EE. UU. obligarían a tramitar la green card por fuera del país: así afecta a los colombianos

Durante décadas, miles de extranjeros que llegaban a Estados Unidos con visas temporales pudieron cambiar su situación migratoria sin abandonar aquel país. Ese procedimiento, conocido como ajuste de estatus, permitió que estudiantes, trabajadores especializados, familiares de ciudadanos estadounidenses e incluso menores que crecieron en territorio norteamericano obtuvieran la residencia permanente mientras permanecían legalmente allí. Ahora, esa puerta podría empezar a cerrarse. Una nueva interpretación impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) plantea que quienes aspiren a una green card deberán regresar a su país de origen para completar el trámite, salvo en situaciones excepcionales. El cambio, divulgado a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), transforma un mecanismo históricamente común en una posibilidad extraordinaria. Es tan común que, según como recalcó el experto, “Las personas llegan como estudiantes y luego reciben una oferta de empleo permanente. O llegan de visita y luego reciben una propuesta de matrimonio. O llegan por cualquier razón y su país termina bajo el control de un régimen que los perseguirá”. La decisión ha encendido las alarmas entre expertos en política migratoria. David Bier, investigador del Instituto Cato, considera que la medida representa una ruptura con más de medio siglo de funcionamiento del sistema migratorio estadounidense. Según advierte, si la política se aplica plenamente, el Gobierno estaría desmontando uno de los principales caminos legales hacia la residencia permanente. “Desde 1980, la mayoría de los inmigrantes legales (el 56%) obtuvieron la residencia permanente mediante el ajuste de estatus una vez dentro de Estados Unidos. Sin embargo, con la nueva política del USCIS, la mayoría de los 1,2 millones de inmigrantes legales con solicitudes de residencia permanente pendientes tendrán que deportarse voluntariamente”.

Para Bier, la administración de Donald Trump ya venía reduciendo gradualmente el procesamiento de solicitudes migratorias. El analista sostiene que, desde hace meses, USCIS disminuyó de forma sostenida el número de residencias aprobadas no porque hubiera menos peticiones, sino porque simplemente empezó a resolver menos casos. Los datos muestran esa caída. Mientras en octubre de 2024 se aprobaron cerca de 72.000 green cards, entre diciembre de 2025 y enero de 2026 la cifra bajó a alrededor de 34.000. Paralelamente, el Gobierno suspendió temporalmente la expedición de residencias para ciudadanos de más de 75 países mientras revisa requisitos de seguridad y antecedentes. Sin embargo, el cambio sobre el ajuste de estatus tendría un impacto aún mayor porque afecta directamente a personas que ya viven legalmente dentro de Estados Unidos y que iniciaron procesos migratorios bajo las reglas que habían operado durante décadas. Lea además: No le permitieron llamar a su madre: la historia de Brayan Rayo, colombiano que se suicidó en un centro de detención del ICE La interpretación actual del USCIS sostiene que las visas temporales fueron concebidas únicamente para permanencias limitadas y objetivos específicos, por lo que permitir que millones de personas cambien luego a residencia permanente dentro del país sería contrario al propósito original del sistema. Bier rechaza esa postura y afirma que ocurre exactamente lo contrario. El experto recuerda que el propio Congreso creó en 1952 la figura del ajuste de estatus para evitar que los inmigrantes tuvieran que salir de Estados Unidos solo para completar trámites consulares y regresar poco después, una práctica que en ese momento fue considerada costosa, innecesaria y perjudicial tanto para las familias como para los empleadores. Los legisladores concluyeron entonces que obligar a los migrantes a realizar ese recorrido burocrático carecía de sentido práctico. Desde entonces, el mecanismo se convirtió en una pieza central de la inmigración legal en Estados Unidos. De acuerdo con cifras citadas por el Instituto Cato, más de la mitad de los inmigrantes que obtuvieron residencia permanente desde 1980 lo hicieron mediante ajuste de estatus dentro del país.

Esto, dice Bier en su estudio y análisis, causaría dos cosas: “hará que muchos de ellos pierdan su elegibilidad, ya que, al salir de Estados Unidos, se les aplicarán restricciones de 3 o 10 años para obtener una visa de inmigrante por acumulación de presencia ilegal”, explicó, por un lado, y agregó que “podría costarles sus empleos”. Lea también | Colombianos deportados al Congo: Cómo el asilo en EE. UU. terminó en traslado a terceros países En ese sentido, el experto concluyó que la nueva política: “es ilógica y perjudicará a los estadounidenses, a sus empleados, empleadores y familiares. Provocará la fuga de talento a otros países y hará que Estados Unidos sea un lugar menos competitivo para los negocios”.

¿Cómo afecta a los Colombianos la normativa que quieren implementar para sacar una green card?