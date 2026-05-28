El Barcelona tiene 100 millones de euros para Julián Álvarez: ¿los rechazará el Atlético de Madrid?

Según información publicada por el diario AS, el representante del jugador, Fernando Hidalgo, sostuvo una reunión en Barcelona con Deco y otros intermediarios con el objetivo de empezar a trazar una estrategia que podría desembocar en una oferta formal en el corto plazo. Aunque todavía no existe un acuerdo entre clubes, este acercamiento confirma que el interés ha pasado de ser un simple rumor a una etapa de contactos avanzados.

El interés del Barcelona por el argentino Julián Álvarez no surge de manera improvisada. El club catalán trabaja desde ya en la planificación de su proyecto ofensivo para la nueva temporada, y el delantero encaja en el perfil que busca la dirección deportiva: un atacante moderno, intenso, con capacidad para desempeñarse como ‘9’, moverse por todo el frente de ataque y aportar tanto en la presión como en la definición.

En esa misma línea, el medio Barça Blaugranes señaló que el club azulgrana estaría preparando una propuesta inicial cercana a los 90 millones de euros más variables. Sin embargo, el Atlético de Madrid tendría tasado al delantero en torno a los 150 millones, una cifra que complica cualquier negociación.

El principal obstáculo para el Barcelona es que el Atlético no se encuentra en una posición de necesidad económica. Julián Álvarez tiene contrato vigente y es una pieza fundamental dentro del proyecto deportivo rojiblanco. Su salida, en caso de concretarse, solo ocurriría si la oferta resulta irrechazable, ya que el club madrileño no tiene presión para vender.

En este contexto, la operación se vuelve compleja. No solo depende del deseo del jugador, sino también de la capacidad financiera del Barcelona, de posibles ventas y de las restricciones económicas de LaLiga. De acuerdo con la Cadena SER, el club catalán mantiene la intención de invertir cerca de 100 millones en un delantero, con Julián Álvarez como una de sus principales prioridades, aunque no la única.

El Atlético, además, atraviesa un momento de reconstrucción tras una temporada sin títulos, lo que hace aún más delicada la posibilidad de desprenderse de una de sus figuras. En caso de hacerlo, exigiría una cifra que justifique el impacto deportivo y permita reinvertir con ambición en el proyecto.

Más allá de los números, el atractivo de Julián Álvarez está en su perfil futbolístico. No es solo un delantero de área: es un atacante capaz de presionar alto, asociarse, atacar espacios y adaptarse a distintas funciones ofensivas. Ese tipo de jugador encaja en la idea de un Barcelona que busca mayor dinamismo, energía y soluciones en la zona ofensiva.