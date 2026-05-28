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Tras presión de la CIDH, Asmet Salud trasladó a Bogotá a Breider Murcia, paciente con riesgo de amputación

Tras más de 50 días de espera, Breider Murcia Correa, paciente con riesgo de amputación, fue trasladado a Bogotá y ya recibe atención en el hospital USS Tunal, según confirmó la EPS Asmet Salud.

  • EPS traslada a Bogotá a Breider Murcia para evitar amputación tras presión internacional. Foto: redes sociales
    EPS traslada a Bogotá a Breider Murcia para evitar amputación tras presión internacional. Foto: redes sociales
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 56 minutos
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El caso de Breider Murcia Correa, un joven que sufrió un accidente de tránsito en Florencia, Caquetá, durante el mes de marzo y que permanecía sin cirugía especializada pese a una orden médica, dio un giro esta semana. Tras la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y más de 50 días de espera, su EPS confirmó el traslado a un centro de alta complejidad en Bogotá para intentar evitar la amputación de su pierna.

Fue atendido inicialmente en el Hospital Departamental María Inmaculada, el 2 de abril, una valoración médica determinó la urgencia de remitirlo a un centro de mayor complejidad para una cirugía reconstructiva. Sin embargo, pese a contar con una orden clínica y una acción de tutela a su favor, el traslado no se concretó en las semanas siguientes. La falta de intervención oportuna abrió un riesgo crítico de una posible amputación del miembro inferior afectado.

Entérese: Negligencia en el sistema de salud llevó a la CIDH a intervenir por joven en riesgo de amputación

Con el paso de los días y sin una solución efectiva, el caso llegó al Sistema Interamericano. El 23 de mayo de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución No. 38/2026 y otorgó medidas cautelares a favor del paciente.

El organismo concluyó que se encontraba en una situación de “gravedad y urgencia”, y que existía riesgo de “daño irreparable” a sus derechos a la vida, integridad personal y salud.

La CIDH advirtió además que, pese a las gestiones reportadas por las entidades de salud, habían transcurrido más de 50 días sin que se materializara el traslado ni la intervención quirúrgica requerida, lo que profundizó la alerta internacional sobre su caso.

En medio de esa presión institucional, la EPS Asmet Salud se pronunció y confirmó el traslado del paciente a Bogotá. En un comunicado, la entidad informó “Asmet Salud EPS se permite informar a la opinión pública que nuestro afiliado de Florencia, Caquetá, quien presentó un grave accidente de tránsito, actualmente se encuentra en la Sub-Red Integrada de Servicios de Salud Sur USS Tunal, bajo monitoreo permanente y recibiendo manejo especializado para garantizar su estabilización y continuidad de tratamiento”.

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La EPS explicó que “el paciente ingresó el miércoles 27 de mayo a un servicio de alta complejidad, donde recibirá atención oportuna para el manejo de cirugía reconstructiva y ortopedia, iniciando de inmediato con las valoraciones y monitoreo permanente”.

Con el traslado a un centro especializado en Bogotá, el caso entra ahora en una nueva fase médica decisiva, en la que los especialistas deberán determinar si es posible preservar el miembro afectado y revertir el deterioro acumulado durante semanas de espera.

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