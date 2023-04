Por problemas de convivencia en inquilinatos, indígenas se quedan a las afueras de colegio en Medellín: Personería

Problemas de convivencia en un inquilinato es la razón que dio la Personería de Medellín la permanencia de un grupo de indígenas a las afueras del colegio Héctor Abad Gómez. Se trata de integrantes de la comunidad de Alto Andágueda, que se encuentra desplazada en Medellín y que espera hacer el retorno voluntario a su lugar de origen entre el 22 y el 27 de mayo próximos.

De acuerdo con Sonia Inés Peña, líder del Grupo de Asuntos Étnicos, Migrantes y Refugiados de la Personería de Medellín, los indígenas se fueron a habitar a las afueras de la institución educativa, donde han levantado campamentos, debido a problemas que tuvieron con otras personas en el inquilinato donde pagaban alquiler por las habitaciones.

No obstante, también hay versiones de que una de las causas por las cuales los indígenas están viviendo afuera del colegio es que no tienen el dinero para pagar las mencionadas habitaciones, en las que habitan hacinadas varias de estas familias. En esos sitios también viven migrantes y colombianos que no son indígenas.

La funcionaria señaló, además, que pese a que han buscado soluciones, no ha sido posible encontrar un lugar distinto para que los indígenas que están en la institución educativa pasen el mes que les falta antes de retornar a su tierra.

Peña agregó que en ese grupo hay alrededor de 80 a 100 niños, niñas y adolescentes a quienes se les está haciendo acompañamiento para verificar el estado de sus derechos. Incluso, algunos han recibido valoraciones médicas.

Finalmente, la funcionaria aseguró que son 845 personas de la comunidad embera katío las que retornarán de forma voluntaria, con acompañamiento de la Unidad para las Víctimas, el Ministerio Público, la Alcaldía de Medellín y otras instituciones.