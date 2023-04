Algunos ciudadanos de Medellín han denunciado que cerca de 200 indígenas de la comunidad Embera Katio, entre hombres, mujeres, adultos mayores, niños y niñas, están durmiendo en los alrededores de la I.E. Hector Abad Gómez, en su sede Dario Londoño Cardona, ubicada en la carrera 44, entre las calles 44 y 43.

Se cree que al parecer, fueron desalojados de los inquilinatos de Niquitao, porque llevaban varios meses sin pagar el alquiler de los cuartos en los que se encontraban alojados, por lo que ahora ocupan una parte del espacio público, en donde están acampando y realizando sus alimentos.

Así mismo, han denunciado que hasta la fecha la Alcaldía Municipal, no ha cumplido con los acuerdos a los que llegaron el mes pasado, luego de que se tomaran la Alpujarra por eso varios de ellos no han retornado al Chocó, y que en caso de que no consigan ser reubicados lo más pronto posible, la cifra de integrantes de esta comunidad indígena, podría ascender a las 800 personas.