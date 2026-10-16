Inundaciones en Medellín: limpian cinco soterrados y avanzan en mantenimiento de otros 10

Con la llegada de nuevos episodios de lluvias, Medellín puso en marcha un plan de mantenimiento preventivo en 15 soterrados viales para reducir el riesgo de inundaciones y evitar que las obstrucciones en los sistemas de drenaje afecten la movilidad.

De los puntos priorizados, cinco ya fueron intervenidos mediante jornadas de limpieza, inspección y mantenimiento.

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La estrategia, liderada por el Distrito y con el apoyo de diferentes entidades, comprende cerca de 14.650 metros cuadrados de infraestructura vial.

El propósito es garantizar que el agua lluvia pueda circular y evacuarse adecuadamente, en especial en corredores donde una acumulación de residuos podría dificultar el tránsito y aumentar los riesgos para conductores y peatones.

Las intervenciones se desarrollan cada tres meses como parte de las acciones de prevención del riesgo y adaptación al cambio climático. Según la alcaldía, las jornadas actuales se extenderán hasta el 4 de noviembre y se realizan durante la noche para reducir las afectaciones a la movilidad.