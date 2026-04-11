Medellín se alista para la llegada de otro megacentro comercial tras inversión de grupo chileno, ¿en dónde?

El occidente de Medellín podría estrenar centro comercial en los próximos años. Así se conoció esta semana luego de que Cenco Malls —filial del grupo chileno Cencosud— avanzara con su estrategia de crecimiento en América Latina, que tiene especial énfasis en el mercado colombiano. Ese camino incluye la compra de activos, modernización de infraestructuras existentes y el desarrollo de proyectos nuevos.
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En el evento Cenco Day 2026, la compañía anunció que dentro de ese plan está la incorporación de 80.000 metros cuadrados adicionales de área arrendable en Colombia. Este crecimiento estará impulsado por la construcción de un nuevo centro comercial en Medellín, denominado Cenco Medellín.