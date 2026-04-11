Medellín se alista para la llegada de otro megacentro comercial tras inversión de grupo chileno, ¿en dónde?

El occidente de Medellín podría estrenar centro comercial en los próximos años. Así se conoció esta semana luego de que Cenco Malls —filial del grupo chileno Cencosud— avanzara con su estrategia de crecimiento en América Latina, que tiene especial énfasis en el mercado colombiano. Ese camino incluye la compra de activos, modernización de infraestructuras existentes y el desarrollo de proyectos nuevos. Le puede interesar: Migración expulsó a dos gringos: uno era influencer que promovía fiestas sexuales y hasta daba consejos para evadir controles migratorios. En el evento Cenco Day 2026, la compañía anunció que dentro de ese plan está la incorporación de 80.000 metros cuadrados adicionales de área arrendable en Colombia. Este crecimiento estará impulsado por la construcción de un nuevo centro comercial en Medellín, denominado Cenco Medellín.

Según dio a conocer el medio de comunicación Valora Analitik, el proyecto será desarrollado bajo el formato “greenfield”, lo que implica una edificación completamente nueva. No obstante, aprovechará un terreno conocido por la marca, donde actualmente opera el reconocido supermercado Jumbo de la Carrera 65, ubicado en el sector de Laureles: cerca al estadio Atanasio Girardot y a la estación Suramericana del Metro. La futura infraestructura también contará con una ubicación estratégica gracias a su cercanía con la estación Suramericana del Metro de Medellín, lo que facilitará el acceso de visitantes y potenciará su atractivo comercial dentro de la ciudad. Inicialmente, esta iniciativa era conocida como Cenco de la 65, pero en su etapa actual se encuentra en fase de diseño, y según lo informado por directivos de la compañía a analistas del mercado, su inauguración estaría prevista para la segunda mitad del año 2030.

De acuerdo con un análisis de Credicorp Capital, el margen Ebitda de Cenco Malls en el país se ubicó en 35 % el año anterior. Con la reciente adquisición del 51 % del centro comercial Plaza Central (ubicado en Bogotá), esta cifra podría incrementarse significativamente, alcanzando hasta 65 % en el mediano plazo. Vale recordar que, actualmente, en esa zona hay una construcción abandonada, que se encuentra en la esquina de la 65 con calle 45. Solo quedaron columnas y vigas fundidas desde hace varios años.

Las proyecciones indican que hacia 2027 estos márgenes se estabilizarían alrededor de 64,5 %. Posteriormente, con la entrada en operación de Cenco Medellín, se espera que los indicadores lleguen a niveles cercanos al 72 %, con posibilidad de seguir creciendo a medida que el activo madure.