x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Isabel Zuleta tiene cita este lunes en el Consejo de Estado para defender el “Tarimazo” con los capos en La Alpujarra

Zuleta habría ordenado la salida de los capos de la cárcel de Itagüí para reunirse con el presidente Petro en un evento público sin tener competencia para ello.

  • Descripción: Visita del presidente Gustavo Petro a Medellín, concentración en la alpujarra donde compartio tarima con los principales voceros de las estructuras armadas del Aburrá quienes llegaron en buses den INPEC desde la cárcel de Itaguí. Personajes: Isabel Cristina Zuleta. Fecha de evento: 22/6/2025. Foto: Julio Cesar Herrera.
    Descripción: Visita del presidente Gustavo Petro a Medellín, concentración en la alpujarra donde compartio tarima con los principales voceros de las estructuras armadas del Aburrá quienes llegaron en buses den INPEC desde la cárcel de Itaguí. Personajes: Isabel Cristina Zuleta. Fecha de evento: 22/6/2025. Foto: Julio Cesar Herrera.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Para este lunes 23 de febrero a las 2:30 de la tarde está citada la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta a una audiencia en el Consejo de Estado para responder por el polémico “Tarimazo”.

El proceso judicial se centra en los hechos ocurridos el sábado 21 de junio de 2025 en la Plaza de la Alpujarra, en Medellín, fecha en la que la poderosa parlamentaria habría participado en la gestión de un acto público que contó con la presencia de varios de los líderes de estructuras armadas del Valle de Aburrá junto al presidente de la República, Gustavo Petro.

Puede leer: Con esta resolución, la senadora Isabel Zuleta sacó a cabecillas de bandas de Medellín para evento de Petro

El concejal Alejandro de Bedout, una de las voces críticas de ese evento, advirtió que dentro del material probatorio que se analizará en ese espacio se encuentra un delicado oficio dirigido a la dirección del Inpec y firmado por Zuleta que habría servido para sacar temporalmente de la cárcel de Itagüí a los voceros de manera presuntamente irregular.

Entérese: “Estaba facultad legalmente”: Gobierno Petro respaldó gestión de Isabel Zuleta para el traslado de cabecillas

“En dicho documento, la senadora pidió que se permitiera la salida de los delincuentes para participar en un acto público junto al presidente de la República. Mientras el Ministerio Público pide rastrear las resoluciones presidenciales que habrían servido de 'paraguas' para este evento, la defensa de Zuleta intenta desviar la atención. El oficio al Inpec demuestra que ella fue la gestora directa de traer a los bandidos a la tarima de Medellín”, aseveró el concejal de Medellín.

En el desarrollo de las audiencias, el Consejo de Estado deberá determinar si dicha gestión realizada ante el Inpec y la posterior participación en la tarima constituirían una falta tumba de Zuleta.

Por su parte, el también concejal de Medellín Andrés Tobón denunció a Zuleta ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de usurpación de función pública, pues, según él, con base en la información que le suministró, pudo determinar que la resolución que autorizó la salida de los capos partió de un correo que le envió la senadora al director del Inpec, sin que esta tuviera ninguna competencia legal para hacerlo.

Le puede interesar: Unifican demandas contra Isabel Zuleta por su papel en el “tarimazo” de Medellín

“Legalmente, estas salidas tienen que deberse a extrema urgencia, salud u orden de un juez y ninguna de esas causas se acreditaron de acuerdo con las respuestas que me dieron, y así se configura una irregularidad por una senadora que no tienen nada que ver con la salida de un interno de una cárcel”, añadió Tobón.

Según él, de comprobarse que se cometió este delito, la senadora Zuleta podría verse abocada a una pena de uno a tres años de prisión y 80 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Tal como lo denunció en su momento EL COLOMBIANO, ese día en la tarima estuvieron varios jefes del crimen organizado, como José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Wálter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre o Ramón Chaqueta; Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya; Alber Antonio Henao Acevedo, alias Albert; y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida