MinJusticia de De la Espriella pidió investigar presunto plan de fuga en la cárcel de Itagüí

Ante la denuncia del supuesto plan de fuga de varios de los cabecillas que forman parte de la negociación de la paz urbana del Valle de Aburrá, el ministro de Justicia designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, Iván Cancino González, pidió a la entidad que liderará desde el 7 de agosto que agilice las investigaciones de este caso. Su petición la hizo mediante una carta al ente acusador en calidad de ciudadano, indicando que “solicito respetuosamente que, en el marco de sus competencias y en coordinación con las autoridades penitenciarias y de policía judicial que resulten del caso, se adopten con carácter prioritario y urgente las medidas de cuidado, prevención y verificación que la gravedad de la situación demanda”.

Esta petición la hizo luego de que el pasado martes el presidente del concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, hiciera pública la situación que se estaría fraguando dentro de este penal, donde se encuentran los cabecillas que están negociando la paz urbana y que purgan sus penas por los delitos cometidos mientras lideraron estructuras delincuenciales del área metropolitana de Medellín. El futuro ministro indicó que la información entregada por el corporado del movimiento Creemos debe revisarse, sin que esta sea catalogada como una verdad contundente sobre este caso, para salvaguardar la seguridad y la integridad en el Valle de Aburrá, teniendo en cuenta el repertorio judicial de los señalados en participar de este presunto plan de escapatoria de la cárcel La Paz. Entérese: Mesa de Paz de Medellín le pide al nuevo gobierno de De la Espriella continuar diálogos con cabecillas de bandas “Como ciudadano colombiano y en el marco de mi actual encargo, al respetuoso llamado a que, ante la información ya conocida, se adopten con la prontitud y diligencia que el caso amerita las medidas de cuidado, prevención y revisión que resulten necesarias para salvaguardar la seguridad y la integridad de la sociedad”, añadió el futuro ministro de Justicia.

Esta es la carta que envió Cancino para que se investiguen las denuncias del concejal de Bedout. FOTO: CORTESÍA

La petición de Cancino González se hace luego de que el concejal de Bedout señalara que había un plan de escapatoria de varios de los cabecillas antes del 7 de agosto, teniendo en cuenta que el nuevo mandatario aseguró que una de sus primeras decisiones sería acabar con todas las mesas de negociación de la paz total, incluyendo la que se realiza en la cárcel de Itagüí. Le puede interesar: Se acabó la mesa de paz de Itagüí? Visita de senadora Zuleta a la cárcel despertó rumores sobre fin del proceso

Mesa de paz se pronunció

Ante esta situación, la mesa de paz urbana del Valle de Aburrá emitió un comunicado señalando que todo se trata de unas denuncias falsas, sin sustento y que solo buscarían estropear cualquier intención de mantener los diálogos con el cambio de gobierno. “Manifestamos nuestro mayor interés en un célere proceso de investigación, pues nuestro compromiso frente al Espacio de Diálogo Sociojurídico es indeclinable y el relato sobre una presunta fuga es una narrativa falaz e inverosímil, la cual negamos contundentemente”, indicaron a través de un comunicado.

Agregaron que este tipo de señalamientos por parte de la Alcaldía de Medellín y demás entidades de la administración distrital solo tienen buscan entorpecer todos los procesos que se vienen ejecutando desde esta prisión por parte de quienes por décadas han liderado las estructuras delincuenciales. “Resulta contrario a toda lógica sostener la existencia de un supuesto plan de fuga masiva cuando la mayoría de los voceros mencionados se encuentran próximos al cumplimiento de sus condenas, después de largos años de reclusión, disciplina, trabajo, estudio y un comprobado proceso de resocialización”, señaló el pronunciamiento en uno de sus apartes. Preguntas frecuentes