MinJusticia de De la Espriella pidió investigar presunto plan de fuga en la cárcel de Itagüí

Ante la denuncia del supuesto plan de fuga de varios de los cabecillas que forman parte de la negociación de la paz urbana del Valle de Aburrá, el ministro de Justicia designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, Iván Cancino González, pidió a la entidad que liderará desde el 7 de agosto que agilice las investigaciones de este caso.
Su petición la hizo mediante una carta al ente acusador en calidad de ciudadano, indicando que “solicito respetuosamente que, en el marco de sus competencias y en coordinación con las autoridades penitenciarias y de policía judicial que resulten del caso, se adopten con carácter prioritario y urgente las medidas de cuidado, prevención y verificación que la gravedad de la situación demanda”.