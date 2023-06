Así se vende y se fuma marihuana hoy en día en Medellín

El que compra se siente tranquilo porque así —dice— no apoya la mafia local, o a las bandas criminales que matan a líderes sociales por todo el país. ¿Qué hay en la lista? Bag Lemon Citrón, a 200.000 pesos la bolsa de 10 gramos; Bag Luna CBD, promoción de 5 gramos por 50.000 pesos; Jar Pre 98 Bubba Kush, 3 gramos por 150.000 pesos. La lista es grande, más de veinte variedades de marihuana. También venden hongos, 2CB —tusi, el famoso perico rosado—, cocaína, LCD, MDMA y pepas varias... mejor dicho: ¿qué quiere? Pida no más que aquí todo se consigue.

El negocio rueda, se expande. Recibí por Whatsapp una oferta nutrida de “weed premium” —porque ya marihuana no suena cool: web, cannabis, hierba; ya el bareto no es bareto, es joint; así funciona el lenguaje del blanqueo—, cosecha 2023. Se trata de una bareta sembrada en Antioquia, mezcla de semillas traídas de Europa que ahora dan su fruto en estas tierras yermas.

Julián Quintero, coordinador de Échele Cabeza (organización para la gestión de riesgos y placeres en consumos recreativos de drogas), cree que el problema del proyecto fue su grado de ambición, pues hubo congresistas que quisieron hasta regular los temas publicitarios del cannabis , “eso no es del resorte de la Constitución; como tampoco del resorte de la Constitución debe ser el tema de garantizar las licencias para cultivo y producción, como tampoco regular los impuestos locales. Creo que no todo se debe concentrar en el ámbito constitucional. ¿Y la Constitución qué es lo que indica? Que básicamente se permite el cultivo y la producción de cannabis para el cultivo y la venta para uso recreativo en los adultos. Ese es todo el cambio que se debe hacer”.

Es un hombre profesional, abogado, que durante años trabajó en una empresa, pero se cansó de los tiempos apretados y de hacer algo que lo aburría hasta la muerte: “Yo siempre fui un enamorado del cannabis”. Esperé que dijera que no vendía marihuana, si no que vendía una experiencia. Solo en este rubro la frase no es cliché, es verdad.

Un vendedor explica el método a través de una llamada. Tiene dos celulares, uno personal y otro para el negocio. En el Whatsapp construyó una lista de clientes de los que espera por lo menos un pedido por mes; cada trimestre hace un balance y el que no tenga por lo menos tres pedidos queda expulsado. Nunca más le vende. De esa manera aleja a los intrusos. No solo vende marihuana, también drogas duras como la cocaína y la heroína.

En 2016 descubrí lo que para muchos era viejo: decenas de cultivos de marihuana en terrazas de barrios de Medellín. Un hombre que organizaba el torneo La Copa Copo — una gran cata de hierba en el oriente antioqueño que coronaría la mejor cepa de Colombia — me llevó en ese tour verde. Recuerdo a un hombre gordo, en Buenos Aires, vestía una pantaloneta gris, camiseta blanca y crocs, jugaba Play Station con su novia y se turnaban para cuidar unas veinte matas de marihuana tan altas como un ser humano adulto. “Pruebe esta que sabe a mango”, me dijo. Nunca he sido fumador de marihuana y empezó a alumbrar mi ignorancia cuando se lo dije. Habló del cultivo, del cruce de semillas, de cómo cuidar a la mata hembra, de cómo mantener a raya a las matas macho, sacó una lupa y me mostró los cristales luminosos de los cogollos — la flor, germen de la traba —. “Esto es como tener un hijo”, dijo y se rio.

Fumador desde los 15 años, Sergio se convirtió en un religioso de la experiencia. En 2020 con su mejor amigo trató de mantener un cultivo y en 2021 se lanzaron al negocio con la asesoría de otros que ya vendían su marihuana por Medellín. Tuvo unos primeros cultivos en Santa Elena pero supo que el territorio ya tenía dueño y que lo iban a morder: le iban a comprar toda la producción a un precio muy bajo. Así migró al oriente del departamento, desde donde puede bajar sus libras fácilmente.

—¿Vos te considerás un jíbaro, un dealer?

—No, yo me veo más como un productor de cannabis. A mi manera de ver, hay diferentes estilos de dealers, pues para mí un dealer es el que te vende de todo, yo vendo solamente cannabis, eso es lo que a mí me gusta y lo que a mí me apasiona, no soy muy viejo en el tema, pero soy apasionado. Nosotros solamente producimos la flor y no le vendemos a todo el mundo, cuando me pregunta un desconocido yo le niego todo, porque hay que tener un bajo perfil. Nosotros ya tenemos unos clientes que nos compran a gran cantidad, uno solo me puede comprar la mitad de la producción del invernadero

—¿No vendés un bareto?

—Solo vendo la flor y si alguien conocido, un parcero, me dice que le venda unos tres bareticos, pues se los vendo. Eso sí, cada uno vale entre 15 y 2o lucas, todo dependiendo de la genética.

—Y, además, porque es muy difícil cosechar el cultivo...

—Es una planta muy delicada, de mucho conocimiento, que si le das un mal manejo se te puede estresar. Las que dan la flor son las hembras, pero cuando se cuidan mal, una hembra se te puede machorrear.

Sergio, con sus 26 años, sabe que no puede hacer negocios en un solo rubro. Estudiante de Administración, tiene otras inversiones más allá de los cultivos de marihuana. Habla bien, despacio, conoce sus metas como un niño su juguete y las explica sencillo. Yo, que no he sido un fumador, siento curiosidad por saber si es verdad que su mezcla de semillas tiene un gran equilibrio entre la sativa y la índica, cuya diferencia es que la primera tranquiliza y la segunda excita. En sus palabras intuyo el triunfo de una clase, la colonización.

Sus clientes son estudiantes de universidades privadas, influenciadores, empresarios que salen de las alas de papá y mamá. En cambio, en Sergio no siento lo que coloniza a las redes sociales: el tufillo de la superioridad moral de la hierba, de los colonizadores que venden la mata sagrada como si fuera la revelación de Zeus; él mismo dice que ha tenido momentos en que la necesidad lo ha empujado a dejar de fumar hasta por 8 meses, intuye en la flor un amo despiadado, como todos los amos. Recuerdo la canción de Alice in Chains: “Know me broken by my master”.