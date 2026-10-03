Miguel Quintero pasó de presumir su finca a tenerla por prisión domiciliaria

Aún con los 29 bienes en extinción de dominio, 59 imputaciones, cuatro principios de oportunidad, dos preacuerdos, dos detenidos y un condenado por casos de presunta corrupción durante la administración de Daniel Quintero en Medellín, la prisión domiciliaria a Miguel Quintero, ordenada por un juez como medida cautelar el pasado viernes ha sido el golpe más contundente al círculo cercano del exalcalde.
Poco después de que se hiciera el anuncio de que el hermano mayor del exmandatario deberá permanecer “guardado” mientras se cumple el proceso penal en su contra por las presuntas irregularidades en la contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí ejecutada entre 2021 y 2023, el propio alcalde Federico Gutiérrez expresó el sabor agridulce que le genera la decisión, pues esperaba que lo dejaran entre rejas.Pero también reconoció lo significativo que es que el pariente de quien él ha identificado como el “jefe de la banda” esté privado de la libertad, así sea parcialmente.
“La casa por cárcel no es el final, es otra escala en el camino”, apuntó Gutierrez.
Por su parte, el director de la veeduría Todos por Medellín, Hernando Muñoz, dijo que aunque no fuera lo que muchos esperaban, algo positivo es que el juez no desechó las pruebas, como pidió el abogado Santiago Trespalacios, que defiende a Miguel Quintero, y en cambio reconoció la rigurosidad que tuvo la Fiscalía en la investigación.
“A veces uno se desanima porque el trabajo de las investigaciones y las denuncias es muy lento, y se llega a una definición que no es la que uno quisiera, pero respetamos profundamente la decisión de la justicia”, recalcó Muñoz.
Es importante recordar que Todos por Medellín fue una de las primeras instancias de la sociedad civil que comenzó a recibir denuncias e investigar la presunta corrupción en la pasada administración.
En septiembre de 2023 y después de una indagación minuciosa que hizo con su equipo, esa entidad cívica —en ese momento con Piedad Restrepo a la cabeza— hizo público y puso en conocimiento de las autoridades la triangulación de contratos entre el AMVA, Metroparques y el Inder, y la existencia de un presunto cartel de la contratación con empresas hacia las cuales se direccionaba la asignación de recursos a dedo.
Además, un correo recibido por la veeduría por un denunciante que aparentemente había participado en el entramado y que se mantuvo inédito hasta las primeras audiencias de imputación por el caso con los bomberos fue el punto de partida para indagar el presunto rol que habría tenido Miguel, el hermano del entonces alcalde, así como el modus operandi, algo que posteriormente se ha complementado con las declaraciones de los testigos bajo principio de oportunidad y otras pruebas aportadas.
Para Muñoz, en esta prisión domiciliaria también hay un mensaje simbólico por tratarse de una restricción a la libertad para una persona tan cercana al exmandatario. “Así no haya sido lo que la ciudadanía esperaba, siente la gente que hay un avance frente a unas personas que se robaron la ciudad y que han cometido delitos y le han hecho mal a la ciudad”, recalcó.