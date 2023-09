Según consideró el juez, no se vulneró este derecho, porque el diseño de estos debates corresponde únicamente a la línea editorial del medio y a la libertad de expresión.

El Juzgado Décimo Administrativo de Medellín negó la tutela interpuesta por el concejal Luis Bernardo Vélez, por la supuesta vulneración de su derecho a participar en política, tras no ser invitado al último debate entre candidatos a la Alcaldía que organizó el canal público.

A aquel debate realizado el 10 de septiembre en Telemedellín, solo asistieron los candidatos que, según el canal, ocuparon los primeros lugares en una encuesta que trascendió entre la opinión y que señaló que los primeros lugares en intención de voto los ocupaban Federico Gutiérrez, Juan Carlos Upegui, Albert Corredor, María Paulina Aguinaga y Gilberto Tobón.

Sin embargo, Gutiérrez no estuvo presente en el debate argumentando que nunca recibió invitación formal. No obstante, desde el canal señalaron públicamente que sí lo habían hecho e incluso aseguraron con nombres propios a qué personas de la campaña habían hecho llegar la invitación formal, tras lo cual concluyeron que, o Gutiérrez mintió al señalar que no asistió por falta de invitación formal o su equipo de trabajo le ocultó dicha convocatoria.