x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

500 deportistas vibraron con el Festival de la Montaña el Parque de Los Nevados

La carrera, de mayor altitud en Colombia, fue ganada por dos hermanos, José David y Alexander Tombe Calambas, de una comunidad indígena del Cauca.

  • Los deportistas desafiaron los 3.600 metros sobre el nivel del mar. FOTO CORTESÍA
    Los deportistas desafiaron los 3.600 metros sobre el nivel del mar. FOTO CORTESÍA
  • El trail running sigue ganando aficionados en Colombia. En el Parque de los Nevados se vivió gran competitividad. FOTO CORTESÍA
    El trail running sigue ganando aficionados en Colombia. En el Parque de los Nevados se vivió gran competitividad. FOTO CORTESÍA
Redacción El Colombiano
19 de agosto de 2025
bookmark

La séptima edición del Festival de la Montaña se consolidó como un éxito total al reunir deporte, cultura y conciencia ambiental en el Parque Nacional Natural Los Nevados.

Durante cuatro días, del 14 al 17 de agosto, más de 500 deportistas y decenas de visitantes disfrutaron de una programación que trascendió la competencia para ofrecer experiencias únicas en medio de la alta montaña.

Lea: Con triunfos paisa y bogotano culminó la sexta edición del Festival de la Montaña 2024, marcando un hito ambiental

Este año, el certamen convocó corredores de distintos departamentos del país —Cundinamarca, Antioquia, Huila, Tolima y Valle del Cauca, entre otros—, confirmándose como un punto de encuentro para el talento nacional y el amor por la naturaleza.

Triunfo en la distancia reina

En los 42 kilómetros, la victoria fue para José David Tombe Calambas, del municipio de Silvia (Cauca) y miembro de la comunidad indígena Misak, con un tiempo de 4:59.05. El segundo lugar fue para Diego Guerrero Guerrero (Jardín) con 5:26.08, mientras que el tercer puesto lo ocupó Jhonatan Castaño (Ibagué) con 5:28.00.

Tras coronarse campeón, José David compartió la clave de su éxito: “Soy de Silvia, Cauca, de la comunidad indígena Misak. Considero que gané acá en el Festival de la Montaña debido a mi entrenamiento. Los domingos hago fondo, los martes corro entre 14 y 15 kilómetros en la mañana, y los miércoles hago repetición de montaña a un kilómetro”, relató.

Lea también: ¡Valientes! Deportistas desafiarán 3.600 metros de altura en el Festival de la Montaña en Manizales

La exigencia no fue menor: los recorridos alcanzaron 4.450 metros sobre el nivel del mar, consolidando al Festival como la carrera de mayor altitud en Colombia y una de las más altas de Suramérica.

En la distancia de los 28 kilómetros, el protagonista fue Alexander Tombe Calambas, hermano del ganador de la maratón, también oriundo de Silvia. Detuvo el cronómetro en 3:19:13, en una reñida definición con Juan David Quintero Hurtado (Manizales), quien registró el mismo tiempo y se quedó con la segunda posición. El tercer lugar fue para Johan Sebastián Rivera Alape (Fusagasugá) con 3:31:05.

El campeón no ocultó su alegría: “Vengo del departamento del Cauca, del municipio de Silvia y del resguardo de Guambía. Estoy representando a mi pueblo. Muy buena competencia, mucho lodo y carretera, pero pude sacar adelante la prueba. En todos los kilómetros estuve punteando y resultó. ¡Uy, qué buena carrera!”.

Ganadores en 12 kilómetros

En los 12K, el triunfo fue para Gustavo Buitrago Arévalo (Zipaquirá), quien registró 1:09.12. La plata fue para Esteban Izquierdo López (Supía) con 1:09:49, a solo 37 segundos, y el bronce para Andrés Felipe Abril Peña (Bogotá) con 1:11:34.

En la rama femenina, la protagonista fue Ana María Pineda (Zipaquirá), quien corrió acompañada de Milly, su perra y compañera de ocho años en la montaña, en lo que fue su última carrera juntas.

La ruta de este año incluyó, por primera vez, tramos inexplorados que pusieron a prueba la resistencia de los corredores. Además de las pruebas élite, se corrió un circuito recreativo de 5K, ideal para quienes quisieron disfrutar del paisaje, la fauna y la camaradería.

La distancia corta también tuvo emociones. El primer lugar fue para Emerson Arley Pinzón Arévalo (Calarcá), quien cruzó la meta con un tiempo de 44.58. La segunda posición fue para Juan Carlos Ospina Méndez (Manizales), con 46.44, a 1 minuto y 46 segundos del ganador. El tercer lugar lo ocupó Juan Esteban Arango Daza (Manizales), con 0:47:19.

El trail running sigue ganando aficionados en Colombia. En el Parque de los Nevados se vivió gran competitividad. FOTO CORTESÍA
El trail running sigue ganando aficionados en Colombia. En el Parque de los Nevados se vivió gran competitividad. FOTO CORTESÍA

La apertura del Festival se realizó el pasado viernes con la prueba ‘Kilómetro Vertical Alto de Letras’, disputada en el histórico camino conocido como ‘Las Minas – La Elvira’.

La ruta, rodeada de bosque húmedo tropical y finalizando en el subpáramo desde donde se aprecia la cuenca del río Chinchiná y las ciudades de Manizales y Villamaría, ofreció un recorrido único que partió desde los 2600 hasta los 3600 msnm. Este sendero, abierto hace décadas, fue en su momento camino de arriería entre Manizales y el Alto de Letras, y hoy volvió a cobrar vida con la exigencia deportiva.

En esta prueba, el ganador fue Yeison Alejandro Rincón Álvarez (Villamaría), con un tiempo de 50.22. El segundo lugar lo ocupó Andrés Felipe Abril Peña (Bogotá) con 52.43, y el tercero Camilo Andrés Caicedo Jiménez (Bogotá) con 53.35.

En la rama femenina, la más destacada fue María Eugenia Rodríguez Quijano (Paipa), quien cruzó la meta en 1:05.30, ubicándose además en el noveno lugar de la clasificación general.

El Festival volvió a ratificar su compromiso ambiental, consolidándose como el único evento deportivo carbono neutral en Colombia.

“Fue un éxito rotundo, un éxito total. La gente quedó muy contenta, teníamos un esquema de seguridad muy robusto para que todas las personas se sintiera seguras corriendo en estas lindas montañas de los Andes centrales colombianos. Los participantes manifestaron que estaban felices por la organización, la logística y el paisaje que pudieron vivir. Fue un reto cumplir con todas las actividades relacionadas a la carrera, pero se logró llevar a cabo de la mejor manera para todos los participantes”, indicó Alfonso Esteban de La Cruz, director del Festival de la Montaña.

Más allá de los podios, la séptima edición dejó un mensaje claro: la importancia de proteger y valorar los ecosistemas de alta montaña, demostrando que el deporte es también un motor de transformación social, cultural y ambiental.

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida