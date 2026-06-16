Jueza dejó en libertad a Blessd por caso de secuestro: “La Fiscalía se apresuró”

El cantante de reguetón Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd, se mantendrá en libertad. Así lo determinó este martes un juzgado de Medellín, luego de que la Fiscalía lo imputara por el delito de secuestro extorsivo y pidiera enviarlo a la cárcel bajo medida de aseguramiento.

La jueza de control de garantías al frente del caso consideró que, a lo largo de las audiencias celebradas en los últimos días, el material probatorio expuesto por la Fiscalía sería insuficiente para demostrar preliminarmente que el artista urbano y los demás imputados hubieran incurrido en el delito del que son señalados.

Si bien el proceso continuará, la jueza consideró que los señalados podrán afrontarlo en libertad.

“La Fiscalía se apresuró en estas solicitudes sin haber investigado lo suficiente”, expresó la togada.

Instantes después de que el juzgado comunicara la decisión, tanto los representantes de las víctimas como la Fiscalía anunciaron que apelarán la decisión.

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