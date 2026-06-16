¿Blessd a la cárcel? Juez define este martes el futuro judicial del reguetonero

Este martes se reanudará la audiencia en la que un juzgado de Medellín decidirá si envía a la cárcel al cantante Blessd, señalado de perpetrar un secuestro extorsivo.
El pasado viernes, y luego de hacer un minucioso recuento de las investigaciones en su contra, la Fiscalía General de la Nación había pedido que el reguetonero fuera enviado a la cárcel bajo medida de aseguramiento, argumentando que sería un peligro para la sociedad y podría interferir en el proceso judicial.
En contexto: Fiscalía pidió medida de aseguramiento para Blessd: jueza levantó audiencia y anunciará decisión este día
Igualmente, el ente acusador aseguró que, dado que el cantante tendría próximamente un viaje a Estados Unidos, habría riesgo de que aprovechara la salida del país para evadir el radar de la justicia.