Avalan acusación contra exsecretaria de Quintero por escándalo de Buen Comienzo

Un juez de Medellín avaló este jueves los términos de la acusación en contra de la exsecretaria de Educación, Martha Alexandra Agudelo, por presunto entramado de corrupción que se habría formado en el programa Buen Comienzo durante la alcaldía de Daniel Quintero.
La decisión se tomó en una audiencia que arrancó desde las primeras horas de la mañana de este 9 de octubre, en la que el Juzgado 10 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín dio luz verde para concluir la etapa de formulación de acusación y dio paso a una nueva fase en el proceso, que en mayo contemplará la realización de una audiencia preparatoria y posteriormente el inicio del juicio oral.
Además de la exsecretaria Agudelo, en el caso Bueno Comienzo aparecen vinculadas otras dos personas: la exdirectora Técnica de ese programa, Lina María Zapata Gil, y el representante legal de la firma Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez Montoya.