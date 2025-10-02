Investigan a más exsecretarios de Daniel Quintero por presunta participación en política

El Futuro se Parece a Nosotros fue una de las entidades sin ánimo de lucro que se crearon alrededor del movimiento Independientes durante la administración Quintero, presumiblemente para hacer proselitismo con miras a escalar campañas hasta llevar a su creador hasta la Presidencia de la República.

“Esta acción responde a elementos que permiten inferir la posible ocurrencia de conductas que podrían constituir faltas disciplinarias relacionadas con la presunta participación y financiación directa o indirecta de campañas políticas por parte de los mismos, los cuales habrían aportado dinero a la corporación El Futuro se Parece a Nosotros”, expresó la personera delegada para la Vigilancia Administrativa, Yenny Teresita Serna.

La Personería Distrital anunció la apertura de un proceso disciplinario contra la exsecretaria de las Mujeres, Ana María Valle; la exsecretaria de Salud, Jennifer Andree Uribe; el exdirector de Planeación, Sergio Andrés López, y el extitular de las secretarías de Participación Ciudadana y de Inclusión Social, Juan Pablo Ramírez.

Las investigaciones disciplinarias por presunta participación en política, que afectan al propio exalcalde de Medellín Daniel Quintero , se extendió a otros cuatro altos funcionarios de su administración (2020-2023).

Su nombre saltó a la palestra pública tras la denuncia de la exdirectora de la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión, María del Pilar Rodríguez, acerca de una encerrona ocurrida en agosto de 2021, donde el exsecretario Ramírez habría instado a varios contratistas y para que consignaran una supuesta membresía y cuotas de mantenimiento a esa organización.

Por este caso ya la Procuraduría, en un fallo de primera instancia, lo destituyó y lo inhabilitó por 14 años para ejercer cargos públicos. La decisión también afectó al exsubsecretario de Grupos Poblacionales, Daniel Pulgarín, y a Fredy Alonso Aguelo, exsubsecretario de Gestión de Bienes de la Secretaría de Suministros y Servicios (estos últimos con inhabilidad por 12 años).

Y basado en las mismas circunstancias, la determinación actual de la agencia local del Ministerio Público plantea que la indagación contra Ramírez será también por “posible recaudación de dineros con destino a la financiación de campañas políticas”.

Al testimonio de Rodríguez y las pruebas que ella ha entregado, también se unieron las declaraciones de Ana María Valle, una de las investigadas por la Personería, en la que aceptó haber dado plata para El Futuro se Parece a Nosotros y que muchos funcionarios también lo hicieron.

Según su versión, había un tarifario para los contratistas y funcionarios que habían sido ubicados por Independientes en el que los bachilleres debían aportar $50.000 (equivalente a un día de salario), los técnicos y tecnólogos $100.000 (dos días de salario) y los profesionales $200.000 (3 días de salario).

Vale la pena recordar también al propio exalcalde Quintero lo investiga la Procuraduría por presunta participación en política, en particular por sus publicaciones en redes sociales previas a las elecciones de 2022 para la Presidencia y el Congreso en las cuales apareció manejando un carro y al manipular la caja de cambios alude al “cambio en primera”, lo cual acompañó con un numeral que era usado por promotores del ahora presidente Gustavo Petro. No obstante, tres años después este proceso no ha avanzado.