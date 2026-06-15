La ‘Casa Mundialista’ de Itagüí la conocen aquí y hasta en Europa

En medio de la fiebre mundialista, la Federación Colombiana de Fútbol comentó que algunos espacios del Valle de Aburrá serían el epicentro de este certamen. Pero, a ojo cerrado, puedo asegurar que la verdadera “embajada mundialista” está en Itagüí, específicamente en la casa de los Quirós Parra.
Cuando uno llega al barrio Los Naranjos, ni hay necesidad de preguntar por la mencionada “Casa Mundialista”, pues 51 banderas –48 de las de los equipos clasificados– ondean desde sus amplios balcones, dándole al inmueble más una apariencia de una sede de la ONU que una casa de familia. Además, tres enormes estandartes que reúnen los emblemas de Estados Unidos, Canadá y México, confirman que se ha llegado al sitio correcto.
Pero la fiebre mundialista de esta pareja no solo se vive por fuera. Dentro de la hermosa vivienda todo resume pasión por el certamen futbolístico más importante y que cada cuatro años paraliza el mundo. No más al entrar, a uno lo recibe un “estirado” mesero de yeso que pese a su mueca snob viste una bufanda de la selección Colombia.
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En la cocina hay portavasos alusivos al torneo. También por la sala se ve un enorme balón decorado con 300 banderas de selecciones mundialistas; y en el baño hay decoración sobre fútbol. Hasta por las paredes “reptan” mariposas amarillas de papel, que aluden a la decoración que luce hoy la camiseta de Colombia, inspirada a su vez en la obra de García Márquez.
Y para acabar de rematar en uno de los muebles aparece el famoso Álbum Panini abierto –como si fuera una Biblia en el Salmo 91– justo en el apéndice de la Selección Colombia. Las dos páginas están casi completas y tienen pegada hasta la escasa estampa de Lucho Díaz.