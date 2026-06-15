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La ‘Casa Mundialista’ de Itagüí la conocen aquí y hasta en Europa

Una familia del barrio Los Naranjos decidió decorar su vivienda con las 48 banderas de las selecciones que disputan este certamen. De Canadá y Bélgica les han llegado felicitaciones.

  • Don Gustavo posando con el ‘balón mundialista’, decorado con más de 300 banderas de las selecciones que han participado a lo largo de la historia en las copas mundiales de fútbol. FOTO Manuel Saldarriaga.
    Don Gustavo posando con el ‘balón mundialista’, decorado con más de 300 banderas de las selecciones que han participado a lo largo de la historia en las copas mundiales de fútbol. FOTO Manuel Saldarriaga.
Cristian Álvarez Balbín
Cristian Álvarez Balbín
hace 21 minutos
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En medio de la fiebre mundialista, la Federación Colombiana de Fútbol comentó que algunos espacios del Valle de Aburrá serían el epicentro de este certamen. Pero, a ojo cerrado, puedo asegurar que la verdadera “embajada mundialista” está en Itagüí, específicamente en la casa de los Quirós Parra.

Cuando uno llega al barrio Los Naranjos, ni hay necesidad de preguntar por la mencionada “Casa Mundialista”, pues 51 banderas –48 de las de los equipos clasificados– ondean desde sus amplios balcones, dándole al inmueble más una apariencia de una sede de la ONU que una casa de familia. Además, tres enormes estandartes que reúnen los emblemas de Estados Unidos, Canadá y México, confirman que se ha llegado al sitio correcto.

Pero la fiebre mundialista de esta pareja no solo se vive por fuera. Dentro de la hermosa vivienda todo resume pasión por el certamen futbolístico más importante y que cada cuatro años paraliza el mundo. No más al entrar, a uno lo recibe un “estirado” mesero de yeso que pese a su mueca snob viste una bufanda de la selección Colombia.

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En la cocina hay portavasos alusivos al torneo. También por la sala se ve un enorme balón decorado con 300 banderas de selecciones mundialistas; y en el baño hay decoración sobre fútbol. Hasta por las paredes “reptan” mariposas amarillas de papel, que aluden a la decoración que luce hoy la camiseta de Colombia, inspirada a su vez en la obra de García Márquez.

Y para acabar de rematar en uno de los muebles aparece el famoso Álbum Panini abierto –como si fuera una Biblia en el Salmo 91– justo en el apéndice de la Selección Colombia. Las dos páginas están casi completas y tienen pegada hasta la escasa estampa de Lucho Díaz.

Una tradición que sigue

Detrás de toda esta decoración están don Gustavo Quirós y la señora “Nena” Parra, una pareja que ha trascurrido su vida entre Itagüí y Estados Unidos y que con la peculiar decoración buscan también mantener viva una costumbre familiar.

Don Gustavo comenta que la historia de la “Casa Mundialista” no empezó propiamente con él, sino con su cuñado, Pedro Pablo Parra Pulgarín –o como le dice él con cariño, el hombre de las 4P– hace unos siete u ocho mundiales atrás, según recordó.

“Siempre cada que había un Mundial él estaba con su tema de las 32 banderas acá en Los Naranjos. Y cuándo se acababa el Mundial, regalábamos esas banderas. Por eso al otro Mundial tocaba volver a empezar a conseguirlas. Lastimosamente, Pedro Pablo falleció y entonces hace ya dos mundiales que somos nosotros los que seguimos esta tradición que empezó él”, detalló.

Don Gustavo comentó que a raíz de que Colombia no clasificó al Mundial de Qatar 2022, esa vez la decoración fue más bien poca, pero aún así se las arreglaron para honrar la tradición. “Estuvimos con los ánimos muy bajos y entonces sí decoramos, pero con banderines más bien pequeños. ¡Pero este año sí la hicimos con toda!”.

Tomó un año decorar la casa

Para la decoración de este mundial, Quirós y Parra comentaron que la preparación comenzó hace más de un año cuando la lista de clasificados a la cita orbital se iba definiendo con cada eliminatoria, hecho que muy seguramente le dejó muy buenos réditos a un vendedor de banderas al otro lado del mundo.

“Íbamos mirando qué equipos se clasificaban y ahí le íbamos pidiendo a una hija que tenemos en Estados Unidos que nos comprara por internet la bandera de esa selección. Eso sí, la única bandera distinta a las 50 más que tenemos es la de Colombia, porque esa es una de más de 10 metros que cubre todo el balcón y que ponemos con mucho amor cuando juega la Selección. Porque siempre hay que apoyar al equipo de nosotros. Váyale bien o o váyale regular, nosotros siempre estaremos con él”, explicaron.

Don Gustavo admite, entre risas, que el principal motor de la tradición es ella. “Ella es de las que dice ‘vamos a hacer’ y aquí se hace. Ella quiere seguir el legado de su hermano y aquí estaremos apoyándola en lo que sea para para seguir con esta tradición”, comentó.

Tan animada está la cosa este año que los hijos de “Nena” siguen esta tradición desde Estados Unidos. En síntesis, hay un consulado en Miami, de la “embajada” del Fútbol de Itagüí. “Hacemos esto con pasión porque lo llevamos en el corazón hace muchos años y seguiremos con ella hasta donde nos den los ánimos”, detalló “Nena”.

Hasta de Bélgica los felicitan

Pero como en todo lo novedoso, no faltan los envidiosos que en vez de celebrar la idea, buscan amargar la fiesta. Por fortuna, la pareja no les presta mucha atención.

“Hay gente que nos comenta que eso parecen trapos colgados, pero no les paramos bolas porque esto lo hacemos no por ellos, sino por nosotros, porque nos gusta. Pero vea, antes es más la gente que nos dice que quedó muy bonita la casa. Hasta vino un muchacho de Barranquilla con el hijo a visitarnos. Y ya varios amigos que están en otros países, incluso de Canadá y de Bélgica, han escrito a felicitarnos porque han visto la noticia regada. ‘Ve, hasta acá me llegó la la foto de tu casa’ o ‘Ya se volvieron famosos’ nos dicen”, añadió ella, despreocupada.

Aparte de las banderas, la pasión por el Mundial de los Quirós Parra se vive con el apetecido Álbum Panini. La meta de la familia es llenarlo para obsequiárselo a la hija que ayuda a conseguir las banderas.

Don Gustavo también aprovecha para inculcarle esa pasión a los niños del colegio vecino a la casa, con los que dice que cambia laminitas “una a una”.

“Mi idea es ayudarles a los niños para que ellos tengan la misma felicidad que nosotros tenemos llenando un álbum. Porque yo lo lleno, y le digo pues, me pongo a bailar en una sola pata”, comentó entre risas mientras inconscientemente se pasaba una mano por la cicatriz de su reciente cirugía de rodilla.

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Don Gustavo remató comentando que aún le faltan varias láminas para llenar su Panini. Por ejemplo no aparece el esquivo Santiago Arias de la Selección Colombia. También están ausentes los legendarios Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Qué bueno que Panini compensara la alegría que ha traído esta familia a Los Naranjos con estas estampitas.

Los Quirós Parra comentaron que durante el mundial realizarán proyecciones de los partidos para así congregar a los vecinos de la cuadra para que se contagien de esa fiebre mundialista que con orgullo dicen “padecer”. Sobra decir que, como toda gran fiesta de barrio, todos están invitados a pasar bueno, independiente del resultado. “Ni el agua nos va a hacer ir”, comentó don Gustavo.

Al final del torneo, el balcón en que la pareja pasa la tarde “a la fresca” se irá despojando de sus emblemáticos banderines, pues la idea es ir retirando los emblemas de los equipos eliminados, quedando solo ondeante entre la brisa de Los Naranjos la del indiscutido campeón.

Luego, a esperar otros cuatro años que la “embajada del fútbol” de Itagüí reabra sus puertas para esparcir la alegría que solo es capaz de traer este certamen mundial.

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