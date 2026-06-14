¿Prohibido hablar en Español? FIFA causa polémica por limitar el idioma en ruedas de prensa del Mundial

La diversidad cultural es uno de los conceptos que más promueve la FIFA alrededor del Mundial 2026. Sin embargo, en los primeros días del torneo hay una controversia debido a que periodistas y futbolistas se vieran obligados a abandonar el español durante varias intervenciones con los medios.
La situación se hizo visible en las conferencias previas al encuentro entre Brasil y Marruecos, tanto Vinícius Júnior (futbolista brasileño) como Achraf Hakimi (futbolista de Marruecos) recibieron preguntas de periodistas hispanohablantes, pero la organización intervino para impedir que estas se formularan en español debido a la ausencia de traductores habilitados para ese idioma.
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La instrucción sorprendió a varios comunicadores, especialmente porque el torneo se disputa de manera conjunta entre Estados Unidos, Canadá y México, este último un país cuya lengua oficial es precisamente el español.
Uno de los momentos más comentados tuvo como protagonista a Vinícius. Cuando un periodista intentó interactuar con él, el brasileño dejó claro que se sentía cómodo respondiendo en español. “Se puede, se puede”, dijo el delantero. Sin embargo, la organización insistió en que la intervención debía realizarse en inglés y finalmente la conversación tuvo que desarrollarse mediante traducción oficial.