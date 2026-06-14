¿Prohibido hablar en Español? FIFA causa polémica por limitar el idioma en ruedas de prensa del Mundial

La diversidad cultural es uno de los conceptos que más promueve la FIFA alrededor del Mundial 2026. Sin embargo, en los primeros días del torneo hay una controversia debido a que periodistas y futbolistas se vieran obligados a abandonar el español durante varias intervenciones con los medios. La situación se hizo visible en las conferencias previas al encuentro entre Brasil y Marruecos, tanto Vinícius Júnior (futbolista brasileño) como Achraf Hakimi (futbolista de Marruecos) recibieron preguntas de periodistas hispanohablantes, pero la organización intervino para impedir que estas se formularan en español debido a la ausencia de traductores habilitados para ese idioma. Entérese: Las pausas de hidratación en los partidos del Mundial 2026 desatan polémica, ¿cuál es la razón? La instrucción sorprendió a varios comunicadores, especialmente porque el torneo se disputa de manera conjunta entre Estados Unidos, Canadá y México, este último un país cuya lengua oficial es precisamente el español. Uno de los momentos más comentados tuvo como protagonista a Vinícius. Cuando un periodista intentó interactuar con él, el brasileño dejó claro que se sentía cómodo respondiendo en español. “Se puede, se puede”, dijo el delantero. Sin embargo, la organización insistió en que la intervención debía realizarse en inglés y finalmente la conversación tuvo que desarrollarse mediante traducción oficial.

La escena se repitió con Achraf Hakimi. El lateral marroquí, nacido en España y acostumbrado a expresarse en castellano, con un gesto noble animó a un periodista mexicano a continuar con su pregunta en ese idioma pese a las advertencias del moderador. Incluso respondió con humor ante la situación y lanzó una frase que se hizo viral: “¿Cómo respondo, en inglés o en español?” Conozca: Agéndese para el cuarto día del Mundial 2026: partidos, horarios y resumen actualizado

La polémica no terminó ahí, pues se registró un episodio similar durante la rueda de prensa de Frenkie de Jong (futbolista de Países Bajos) antes del compromiso entre Países Bajos y Japón. Un periodista inició su intervención en español, pero tuvo que reformularla en inglés tras la indicación de la organización.

Las restricciones han generado cuestionamientos y la medida resulta difícil de entender en una Copa del Mundo que tiene a México como uno de sus anfitriones y donde millones de aficionados siguen el torneo en español. Siga leyendo: Los Knicks de Nueva York son campeones de la NBA después de 53 años liderados por Jalen Brunson

Ante la polémica, la FIFA explicó cómo funciona su sistema de traducción

La organización ha establecido un mecanismo digital para las ruedas de prensa. Los periodistas deben conectarse mediante una aplicación oficial y utilizar auriculares para seguir las traducciones disponibles. Según explicó la entidad, cada comparecencia cuenta únicamente con los idiomas principales de los protagonistas involucrados. En el caso de la conferencia de Brasil y Marruecos, los idiomas habilitados fueron portugués para Vinícius, italiano para Carlo Ancelotti, francés para el seleccionador marroquí, árabe para Hakimi e inglés como idioma común del torneo. El español quedó por fuera del sistema.