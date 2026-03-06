Justo a tiempo: culminó la limpieza de 14 soterrados en Medellín ante la llegada de la primera temporada de lluvias

Tormentas eléctricas, fuertes vientos y granizo se han reportado esta semana en el Valle de Aburrá. Tan solo faltan unos días para que se dé inicio a la primera temporada de lluvias que se extenderá hasta junio. Varios municipios de este territorio se han visto afectados, especialmente en aspectos de movilidad.
En medio de este panorama climático, la Alcaldía de Medellín informó que culminó la primera etapa de limpieza preventiva en 14 soterrados de la ciudad, una estrategia que según las autoridades, busca reducir el riesgo de inundaciones en puntos críticos durante la temporada de lluvias.
De acuerdo con el balance oficial, se realizaron 19 jornadas de intervención en diferentes deprimidos viales con alto flujo vehicular y con antecedentes de acumulación de agua cuando se presentan precipitaciones intensas.
Las labores de limpieza permitieron intervenir 219 estructuras del sistema de drenaje, entre ellas sumideros, rejillas, drenajes y desagües que cumplen un papel clave para evacuar el agua lluvia y evitar inundaciones en las vías.