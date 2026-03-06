Así está la guerra de cervezas baratas en Colombia: con precios desde los $1.790

Las cadenas de descuento duro se han convertido en un actor clave en el negocio cervecero en Colombia. Tiendas como D1, Ara e Ísimo no solo compiten con precios bajos en productos básicos, sino que también han desarrollado o incorporado marcas de cerveza económicas que rivalizan con los grandes almacenes como Éxito. Este formato hard discount es liderado por D1, que ya cuenta con más de 2.700 puntos de venta en el país. En sus estanterías se destaca la cerveza Brunonia, una lager premium de origen alemán que ha ganado visibilidad entre los consumidores por su relación entre calidad y precio.

Brunonia, la apuesta de D1 en cerveza

La cerveza Brunonia es una lager rubia con 4,8% de alcohol. Se produce bajo la ley de pureza alemana y se caracteriza por un sabor suave y refrescante con notas cítricas. Le puede gustar: D1 proyecta operar 3.500 tiendas y más de 30.000 empleos en mediano plazo Esta marca se comercializa principalmente en Colombia a través de Tiendas D1, donde se ha posicionado como una alternativa frente a las marcas tradicionales del mercado. Las llamadas “tiendas rojas”, pertenecientes a Grupo Valorem, también participan en esta competencia con su marca Bahía, producida por Bavaria. Se trata de una de las cervezas más económicas del mercado colombiano y se ofrece en dos presentaciones: una clásica por $1.900 y una lager por $1.790.

Las apuestas cerveceras de tiendas Ísimo

En el caso de Ísimo, las cervezas que vende no son marcas que se encuentren exclusivamente en dichas tiendas, pero sí representan una estrategia para ofrecer opciones diferentes a las referencias dominantes de Bavaria. Entre las principales se encuentra Central, elaborada por la chilena CCU (Compañía Cervecerías Unidas) junto con la colombiana Postobón. Esta cerveza se comercializa a un precio cercano a $2.100. En los anaqueles de esta cadena también aparece Austen, una marca de Bavaria que se posiciona como una de las opciones más económicas en estas tiendas, con un precio aproximado de $1.890 por unidad. Para contexto, Ísimo cuenta con 305 tiendas activas en Colombia, que están distribuidas en 81 municipios. Este supermercado hace parte del Grupo Olímpica.

Éxito y Ara

Por su parte, Tiendas Ara, del grupo portugués Jerónimo Martins, tiene como referencia principal la cerveza Azteca, considerada la líder dentro de la categoría de cervezas de bajo precio en esta cadena. Su presentación más popular se vende a cerca de $10.500 el six pack.

Tiendas Ara cuenta con más de 1.650 establecimientos en Colombia a principios de 2026, tras inaugurar 225 nuevas tiendas en 2025. Estas opciones en los hard discount compiten con las grandes cadenas de supermercados, que cuentan con portafolios más completos y variados. Por ejemplo, Éxito vende cervezas tanto nacionales como importadas. En sus puntos de venta se puede adquirir desde una cerveza Costeña por $1.790 hasta una Weidmann por $14.000.

El consumo de cerveza sigue creciendo en Colombia

Aunque el mercado cervecero colombiano es más pequeño que el de países como Estados Unidos, que concentra más del 10% del consumo mundial, o China, que supera el 20%, el consumo en el país ha mostrado señales de crecimiento. Se estima que el 6,1% de los colombianos tomó cerveza en casa al menos una vez por semana en 2025, frente al 5,7% registrado en 2024, según datos de la herramienta Usage, especializada en medir hábitos de consumo.

Un mercado cervecero en expansión