Así está la guerra de cervezas baratas en Colombia: con precios desde los $1.790

Las cadenas de descuento duro se han convertido en un actor clave en el negocio cervecero en Colombia. Tiendas como D1, Ara e Ísimo no solo compiten con precios bajos en productos básicos, sino que también han desarrollado o incorporado marcas de cerveza económicas que rivalizan con los grandes almacenes como Éxito.
Este formato hard discount es liderado por D1, que ya cuenta con más de 2.700 puntos de venta en el país. En sus estanterías se destaca la cerveza Brunonia, una lager premium de origen alemán que ha ganado visibilidad entre los consumidores por su relación entre calidad y precio.