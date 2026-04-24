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Amenazas a Carrasquilla y Tobón obligan hacer sesión reservada del Concejo de Medellín

Tanto Andrés Tobón como Claudia Carrasquilla estuvieron detrás de las denuncias de la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí. A raíz de la decisión, no habrá acceso para periodistas, ni para ciudadanos, ni siquiera para los equipos de apoyo habituales dentro del recinto.

  • Imagen de referencia de una sesión del Concejo de Medellín . Foto: EL COLOMBIANO
    Imagen de referencia de una sesión del Concejo de Medellín . Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Concejo Distrital de Medellín anunció que tendrá una jornada poco común este sábado 25 de abril de 2026, dado el grave riesgo en el que se encuentran varios cabildantes. A las 9:00 a.m., los concejales se reunirán en una sesión reservada, es decir, a puerta cerrada, para hablar de un tema delicado: la seguridad de varios políticos de la ciudad. El ambiente está enrarecido luego de las denuncias a la paz total y la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí.



La convocatoria fue hecha por la mesa directiva del Concejo, encabezada por el presidente Alejandro De Bedout Arango, junto a los vicepresidentes Andrés Felipe Rodríguez Puerta y Farle Thair Macías Betancur. La decisión responde a la necesidad de tratar asuntos sensibles que no pueden discutirse de manera pública.

A esta reunión fueron citadas varias autoridades clave en temas de seguridad, como el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín Manuel Villa Mejía, el comandante de la Policía Metropolitana Henry Yesid Bello Cubides, el procurador regional de Antioquia, representantes de la Unidad Nacional de Protección y el personero distrital Mefi Boset Rave Gómez.

Desde el Concejo indicaron que por tratarse de una sesión reservada, no habrá acceso para periodistas, ni para ciudadanos, ni siquiera para los equipos de apoyo habituales dentro del recinto. Tampoco se transmitirá la sesión por redes sociales ni por el canal oficial del Concejo, como suele hacerse en otras sesiones.

Lea también: “Busque un principio de oportunidad”: la invitación del alcalde al exdirector del Área Metropolitana

¿Por qué se tomó la decisión?

El contexto de seguridad en Medellín y en Antioquia ha generado preocupación en las últimas semanas. Según se ha conocido por parte de las autoridades, hay un fortalecimiento de grupos ilegales en la región, incluso mientras se mantienen los diálogos entre estas estructuras con el Gobierno Nacional.



A esto se suman las amenazas contra varios concejales de la ciudad. Entre los nombres mencionados están los de la concejala Claudia Carrasquilla y el corporado Andrés Tobón, quienes han hecho graves revelaciones sobre las situaciones que se vienen dando con los cabecillas criminales de la ciudad recluidos en la cárcel de Itagüí y su posible influencia en el territorio.

También se ha hablado de riesgos que alcanzarían a otras autoridades, incluido el alcalde de la ciudad, en medio de tensiones por la forma en que se están llevando algunos procesos de diálogo con estructuras ilegales.

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Atentado contra Carasquilla estuvo a punto de concretarse

De manera extraoficial, se conoció que un posible atentado contra la concejala Carrasquilla habría estado muy cerca de concretarse. La situación no pasó a mayores gracias a la captura de los presuntos responsables.

Estas personas, según le contaron fuentes enteradas del asunto a EL COLOMBIANO podrían estar vinculadas con el asesinato del concejal Juan Camilo Espinosa, ocurrido en el municipio de San Andrés de Cuerquia. Esto, para las fuentes, podría mostrar hasta donde han llegado las alianzas entre los criminales de Medellín con otras estructuras como las Disidencias.

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