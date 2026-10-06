“Andá pa tu casa y te la metés allá”, la tajante frase del secretario de Seguridad de Medellín a un joven que ordenó detener

El alcalde encargado de Medellín, y secretario de Seguridad, Manuel Villa generó controversia por el reclamo que le realizó a un consumidor de estupefacientes, a quien ordenó a la Policía detener, en un operativo relámpago que lideró en el sector La Mota, del suroccidente de la ciudad. “¿Delante de los niños y vas a consumir droga? Andá pa’ tu casa y te la metés allá donde querás”, le dijo Villa, rodeado de, al menos cuatro agentes de su esquema de seguridad y tres policías más, a un joven que se encontraba en las bancas de un parque donde a pocos metros hay un gimnasio púbico y juegos infantiles. La molestia del secretario, actualmente alcalde encargado durante el periodo de vacaciones de Federico Gutiérrez, quedó registrada en un video que él mismo publicó en redes sociales y que ha tenido diversas reacciones.

Los parques son para disfrutar, para que los niños jueguen tranquilos, las familias compartan, la gente haga deporte, no para que sean espacios de consumo🚭🙅‍♂️. No es capricho, es una norma básica de convivencia. https://t.co/0pAinAFysD — Manuel Villa Mejía (@ManuelVillaMe) October 6, 2026

El abogado y escritor, Sergio Mesa indicó, ante la acción del funcionario, que era una “extralimitación de funciones”. “Esto es gravísimo. Manuel Villa ordenó detener a un ciudadano por consumir marihuana en un espacio público (...) cuando más podían imponerle un comparendo”, indicó Mesa en la red social X. Por el contrario, otros ciudadanos aplaudieron el operativo y respaldaron el proceder del secretario Villa: “los parques de Medellín de Medellín se convirtieron en el cagadero de los perros y el fumadero de los vagos. Se agradece que la Alcaldía los recupere nuevamente para el disfrute de las familias”, dijo Esteban Jaramillo, comunicador. El parque de la Mota, un sector de clase media de Medellín, está rodeado por varios conjuntos residenciales y una capilla, la Santa Juana de Arco. En el sitio se encuentra una de las placas polideportivas que la actual administración de la ciudad recuperó, y que es utilizada por cientos de deportistas, diariamente. El lugar ha sido motivo de reiteradas denuncias ciudadanas por la presencia de consumidores de droga, incluso de un presunto expendio de estupefacientes, muy cerca de los deportistas y de un acopio de taxis. “Los padres ya casi no traen a los niños al parque, como antes lo hacían, para disfrutar de los jueguitos, porque les da miedo de los consumidores de drogas”, manifestó un vecino del lugar.

Así es la norma

La legislación y leyes frente al consuno de drogas en parques es tan controversial como la acción misma del secretario de Seguridad de Medellín, y ha sido modificada en varias ocasiones. Por un lado, la Corte Constitucional (Sentencia C-253 de 2019) declaró inexistente la prohibición general y absoluta de consumir sustancias psicoactivas en parques o espacio público, argumentando que violaba el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por lo que la policía no podría imponer una multa ni retener a una persona por el solo hecho de consumir marihuana en la calle, siempre y cuando porte la dosis mínima lega. De otra parte, existe, según la ley, un precepto de protección de menores en parques y colegios (Ley 2000 de 2019) donde los alcaldes locales tienen la facultad de delimitar áreas específicas (como perímetros de colegios, centros educativos, y áreas infantiles en parques) donde el consumo está estrictamente prohibido para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Ahí, la policía sí puede aplicar medidas correctivas como el decomiso o la expulsión del lugar. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Mientras algunas personas insisten en que Villa excedió sus límites legales con la acción, cientos de personas reaccionaron, incluso pidiéndole que fuera a otros parques para hacer lo mismo. “Va para el cuadrante, para que aprenda a respetar a la autoridad y a la gente, que está mamada de ustedes”, se ve a Villa, visiblemente molesto, decirle al muchacho. Bloque de preguntas y respuestas